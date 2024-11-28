Самое большое в мире офисное здание превзошло Пентагон: как оно выглядит (фото)

Гигантский 15-этажный комплекс включает более 4700 офисных помещений и мастерских, а также 131 большой лифт.

В течение 80 лет Пентагон удерживал титул самого большого здания в мире, но недавно его потеснила Суратская алмазная биржа. Это огромный центр огранки и торговли алмазами в Гуджарате (Индия), состоящий из девяти прямоугольных зданий, соединенных между собой центральным "хребтом", пишет издание Oddity Central.

Гигантский 15-этажный комплекс включает более 4700 офисных помещений и мастерских, а также 131 большой лифт. В среднем человеку нужно всего шесть минут, чтобы добраться до вершины любой из девяти прямоугольных башен.

Комплекс может вместить более 65 тысяч человек, 4,5 тыс. автомобилей и 10 тыс. двухколесных транспортных средств, что даже больше, чем в некоторых современных небольших городах.

Сотрудники Morphogenesis выбрали дизайн, отдаленно напоминающий терминал аэропорта — девять прямоугольных зданий, соединенных длинным центральным коридором. Что касается финансовых затрат на возведение: здание обошлось в 32 миллиарда рупий ($388 миллионов).

Интересно, что у архитекторов фирмы Morphogenesis не было цели по размерам превзойти Пентагон, они просто пыталась удовлетворить огромный спрос на дополнительное пространство.

"Мы решили создать что-то знаковое для сообщества, с которым мы работаем", — заявила соучредитель Morphogenesis Сонали Растоги.

Сотрудники Morphogenesis выбрали дизайн, отдаленно напоминающий терминал аэропорта Фото: Surat Diamond Bourse

Суратская алмазная биржа должна стать крупнейшим и самым современным в мире центром международной торговли бриллиантами и ювелирными изделиями. 90% мировых бриллиантов обрабатывают именно там.

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

А вот семья из городка Денби (Великобритания) отказалась продать дом перед тем, как вокруг него построили кольцевую дорогу. Теперь сотни автомобилей каждый час проносятся мимо их участка на оживленной трассе A525.