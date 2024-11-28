Найбільша у світі офісна будівля перевершила Пентагон: який вигляд вона має (фото)

Гігантський 15-поверховий комплекс включає понад 4700 офісних приміщень та майстерень, а також 131 великий ліфт.

Протягом 80 років Пентагон утримував титул найбільшої будівлі у світі, але нещодавно його потіснила Суратська алмазна біржа. Це величезний центр огранювання та торгівлі алмазами у Гуджараті (Індія), що складається з дев'яти прямокутних будівель, з'єднаних між собою центральним "хребтом", пише видання Oddity Central.

Гігантський 15-поверховий комплекс включає понад 4700 офісних приміщень та майстерень, а також 131 великий ліфт. У середньому людині потрібно всього шість хвилин, аби дістатися до вершини будь-якої з дев'яти прямокутних веж.

Комплекс може вмістити понад 65 тисяч людей, 4,5 тис. автомобілів й 10 тис. двоколісних транспортних засобів, що навіть більше, ніж у деяких сучасних невеликих містах.

Співробітники Morphogenesis обрали дизайн, що віддалено нагадує термінал аеропорту — дев'ять прямокутних будівель, з'єднаних довгим центральним коридором. Що стосується фінансових витрат на зведення: будівля обійшлася в 32 мільярди рупій ($388 мільйонів).

Цікаво, що в архітекторів фірми Morphogenesis не було мети за розмірами перевершити Пентагон, вони просто намагалася задовольнити величезний попит на додатковий простір.

"Ми вирішили створити щось знакове для спільноти, з якою ми працюємо", — заявила співзасновниця Morphogenesis Соналі Растогі.

Співробітники Morphogenesis обрали дизайн, що віддалено нагадує термінал аеропорту Фото: Surat Diamond Bourse

Суратська алмазна біржа має стати найбільшим і найсучаснішим у світі центром міжнародної торгівлі діамантами та ювелірними виробами. 90% світових діамантів обробляють саме там.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

А от родина з містечка Денбі (Велика Британія) відмовилася продати будинок перед тим, як довкола нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку на жвавій трасі A525.