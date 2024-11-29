Голодал и воровал: мужчина потратил $550 тысяч на донаты стримерше ради одной ее фразы

Сначала китаец Хонг тратил деньги семьи, однако они быстро ограничили его доступ к финансам. После этого он начал воровать на работе изделия из меди, за что в результате был арестован.

Мужчина из Китая потратил 550 тысяч долларов (22,9 млн гривен) на донаты стримерше. Все ради того, чтобы она в прямом эфире назвала его братом. Об этом говорится в материале издания South China Morning Post.

Речь идет про жителя юго-востока Китая с фамилией Хонг. В начале года он увлекся онлайн-трансляциями и вливал свои деньги в поддержку одной из женщин-ведущих, чья личность не раскрывается. Он тратил не только собственные сбережения, но и семейные. Это вынудило близких ограничить доступ к финансам, но даже после этого он не успокоился и тратил дальше деньги.

Работал китаец в сфере торговли скобяными изделиями и в один момент начал воровать медные материалы. Начиная с мая Хонг регулярно шел на преступление ради новой порции донатов любимой стримерше, пока в середине октября это не заметили на предприятии.

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После полицейского расследования Хонг в сопровождении своей семьи все же сдался правоохранителям. Изначально он признался лишь в двух крайних кражах, отрицая все остальные, однако отчет про его финансовые операции с необъяснимыми доходами все расставил на места.

Всего за практически полгода он 40 раз украл изделий на сумму в 316 тысяч долларов (13,1 млн гривен) и все потратил на чаевые ведущей прямой трансляции, чтобы ее рейтинг вырос.

"Я не хотел с ней встречаться. Я просто хотел услышать, как она называет меня "братом", — рассказал мужчина.

Он также поделился, что из-за своей одержимости и плохого финансового положения ему пришлось питаться исключительно обычными булочками на пару, дабы утолить голод и тем самым прокормить себя.

В результате фигурант был арестован по подозрению в краже и заводу уже вернули часть суммы. В издании отметили, что такое увлечение прямыми эфирами и их ведущими достаточно популярное в Китае явление. По состоянию на 2019 год объем рынка пожертвований виртуальными подарками достиг 19 миллиардов долларов США (790 миллиардов гривен), а к следующему году и вовсе может вырасти до 57 млрд долларов (2,3 триллиона гривен).

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