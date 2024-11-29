Голодував і крав: чоловік витратив $550 тисяч на донати стримерці заради однієї її фрази

Спочатку китаєць Хонг витрачав гроші родини, однак вони швидко обмежили його доступ до фінансів. Після цього він почав красти на роботі вироби з міді, за що зрештою був заарештований.

Чоловік із Китаю витратив 550 тисяч доларів (22,9 млн гривень) на донати стримерці. Усе заради того, щоб вона в прямому ефірі назвала його братом. Про це йдеться в матеріалі видання South China Morning Post.

Йдеться про жителя південного сходу Китаю з прізвищем Хонг. На початку року він захопився онлайн-трансляціями і вливав свої гроші на підтримку однієї з жінок-ведучих, чия особистість не розкривається. Він витрачав не тільки власні заощадження, а й родинні. Це змусило близьких обмежити доступ до фінансів, але навіть після цього Хонг не заспокоївся і витрачав гроші й надалі.

Працював китаєць у сфері торгівлі залізними виробами і в один момент почав красти мідні матеріали. Починаючи з травня він регулярно йшов на злочин заради нової порції донатів улюбленій стримерці, аж поки в середині жовтня це не помітили на підприємстві.

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Після поліцейського розслідування Хонг у супроводі своєї сім'ї все ж здався правоохоронцям. Спочатку він зізнався лише у двох останніх крадіжках, заперечуючи всі інші, однак звіт про його фінансові операції з незрозумілими доходами все розставив на місця.

Усього за майже пів року він 40 разів вкрав виробів на суму 316 тисяч доларів (13,1 млн гривень) і все витратив на чайові ведучій прямої трансляції, щоб її рейтинг зріс.

"Я не хотів із нею зустрічатися. Я просто хотів почути, як вона називає мене "братом", — розповів чоловік.

Він також поділився, що через свою одержимість і погане фінансове становище йому довелося харчуватися виключно звичайними паровими булочками, щоби втамувати голод і прогодувати себе.

У результаті фігуранта заарештували за підозрою в крадіжці і заводу вже повернули частину суми. У виданні зазначили, що таке захоплення прямими ефірами та їхніми ведучими досить популярне в Китаї явище. Станом на 2019 рік обсяг ринку пожертвувань віртуальними подарунками сягнув 19 мільярдів доларів США (790 мільярдів гривень), а до наступного року і зовсім може зрости до 57 млрд доларів (2,3 трильйона гривень).

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що жінка витратила понад 125 тис. доларів на побачення. Сюзан була не проти, якщо кавалер був готовий оплатити вечерю, проте витрачала дуже багато грошей на додатки для знайомств, таксі та салони краси, щоб знайти своє кохання.