Члены экипажа сильно перебрали с алкоголем в самолете: что произошло с пассажирами

Органы контроля неоднократно проводят внезапные проверки сотрудников авиакомпаний, в частности это произошло в пятницу, 29 ноября.

Два члена экипажа на рейсе авиакомпании Delta (DL49), который направлялся в Нью-Йорк, оказались пьяными. Уровень алкоголя в крови одного из бортпроводников составил 0,24 промилле, а у его коллеги обнаружили 1,43 промилле. Это превышает допустимую норму для членов экипажа более чем в семь раз (0,2 промилле). Об этом сообщает издание NL Times.

Пьяна в стельку стюардесса

Стюардессе пришлось заплатить штраф в размере 1900 евро, ее коллеге — 275 евро. Обоих отстранили от выполнения обязанностей на обратном рейсе DL49 в Нью-Йорк (США). Теперь членам экипажа грозит увольнение.

Представитель авиакомпании Delta Airlines позже подтвердил инцидент.

"Политика Delta в отношении алкоголя является одной из самых строгих в отрасли. Мы не терпим никаких правонарушений. Сотрудники были отстранены от выполнения своих обязанностей. Рейс вылетел по расписанию", — говорится в официальном заявлении.

Поскольку двух пьяных бортпроводников не было на борту, пассажирам пришлось смириться с более медленным обслуживанием.

Кстати, это не первый случай, когда экипаж Delta привлекает к себе внимание общественности из-за нарушения установленных правил: недавно содержание алкоголя в крови одного из пилотов авиакомпании вдвое превысило допустимый уровень. Рейс вылетел с опозданием, а виновнику пришлось заплатить штраф в размере 2900 евро.

Членам экипажа нельзя употреблять алкоголь за десять часов до вылета. Органы контроля неоднократно проводят внезапные проверки сотрудников авиакомпаний, в частности это произошло в пятницу, 29 ноября, в четвертом по величине аэропорту Европы — амстердамском Schiphol. О результатах проверки стало известно только сейчас.

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также стюардесса, которую зовут Рания, раскрыла истинную причину, почему она здоровается с каждым пассажиром во время посадки в самолет. Как выяснилось, это не только из-за вежливости.