Члени екіпажу сильно перебрали з алкоголем у літаку: що сталося з пасажирами

Органи контролю неодноразово проводять раптові перевірки співробітників авіакомпаній, зокрема це сталося у п'ятницю, 29 листопада.

Два члени екіпажу на рейсі авіакомпанії Delta (DL49), що прямував до Нью-Йорка, виявились п’яними. Рівень алкоголю в крові одного з бортпровідників становив 0,24 проміле, а в його колеги виявили 1,43 проміле. Це перевищує допустиму норму для членів екіпажу більш ніж у сім разів (0,2 проміле). Про це повідомляє видання NL Times.

Стюардеса п'яна як чіп

Стюардесі довелося сплатити штраф у розмірі 1900 євро, її колезі – 275 євро. Обидвох відсторонили від виконання обов'язків на зворотному рейсі DL49 до Нью-Йорка (США). Тепер членам екіпажу погрожують звільненням.

Представник авіакомпанії Delta Airlines згодом підтвердив інцидент.

"Політика Delta щодо алкоголю є однією з найсуворіших у галузі. Ми не терпимо жодних правопорушень. Співробітники були відсторонені від виконання своїх обов'язків. Рейс вилетів за розкладом", — йдеться в офіційній заяві.

Оскільки двох п'яних бортпровідників не було на борту, пасажирам довелося змиритися з повільнішим обслуговуванням.

До речі, це не перший випадок, коли екіпаж Delta привертає до себе увагу громадськості через порушення встановлених правил: нещодавно вміст алкоголю в крові одного з пілотів авіакомпанії вдвічі перевищував допустимий рівень. Рейс вилетів із запізненням, а винуватцю довелося заплатити штраф у розмірі 2900 євро.

Членам екіпажу не можна вживати алкоголь за десять годин до вильоту. Органи контролю неодноразово проводять раптові перевірки співробітників авіакомпаній, зокрема це сталося у п'ятницю, 29 листопада, в четвертому за величиною аеропорту Європи — амстердамському Schiphol. Про результати перевірки стало відомо тільки зараз.

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

Також стюардеса, яку звуть Ранія, розкрила справжню причину, чому вона вітається з кожним пасажиром під час посадки у літак. Як з’ясувалося, це не лише через ввічливість.