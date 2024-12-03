Мужчина приобрел новую квартиру, но наткнулся на неожиданную находку: торчала из стены (фото)

Купленное новенькое жилье отцом пятерых детей имело целый ряд недостатков — от стен до отопления и канализации. Компания-застройщик признала свою вину в дефектах, однако не спешит их устранять.

Отец пятерых детей Джастин Ли Андерсон приобрел новенькую квартиру в доме за 270 тыс. фунтов (почти 14,3 млн грн), однако когда он осмотрел приобретенную недвижимость, то потерял дар речи. Об истории неудачной покупки пишет британский таблоид Daily Star.

Господин Андерсон говорит, что очень долго собирал средства на новое жилье, куда мог переехать со своей большой семьей. В 2019 году его мечта сбылась, однако когда пришло время заселяться после покупки, его радость сменилась абсолютным шоком — он увидел, как в стене многоквартирного дома торчит пластиковая чашка из-под кофе известной марки кофе Costa.

Вот такую чашку от кофе нашел в своей внешней стене квартиры господин Андерсон (фото:Daily Star)

"У нас буквально чашка кофе Costa торчала из дыры в стене. Наше отопление подключили задом наперед, чтобы термостат наверху управлял внизу и наоборот", — говорит мужчина, делясь своими находками.

Он говорит, что опросил соседей о проблемах в доме, и их рассказы тоже шокировали мужчину. Оказалось, что у большинства жителей неправильно подключена вытяжка, у некоторых — отпала облицовочная плитка в ванной и декор в комнатах.

Господин Андерсон говорит, что компания Persimmon, которая построила этот дом, приняла жалобы от владельцев квартир, однако здание называет "неудачной недвижимостью". Несмотря на старания изменить что-то в пользу жителей, строители отказываются что-либо делать.

Мужчина добавляет, причина в том, что сейчас в британском законодательстве до сих пор нет легального способа проверки качества построенного жилья и других помещений. Это позволяет застройщикам отклонять запросы на изменения в домах, ведь если формально заявка выполняет все требования, то такие изменения не предусмотрены "задним числом".

Сейчас господин Андерсон вместе с депутатами шотландского парламента пытается добиться справедливости и заявить о проблеме некачественного жилья на всем Туманном Альбионе. Со временем компания-застройщик признала факт некачественных работ и извинилась перед Джастином Ли Андерсоном, так что готова помочь с ремонтом в его жилье.

Напомним, Фокус писал, как женщина заплатила 300 тысяч долларов за дом, который власти планируют снести. Адвокаты в Бирмингеме в Великобритании допустили покупку недвижимости в районе, в котором снесут сотни домов. Владелица недвижимости собирала деньги 16 лет и теперь может потерять имущество, стоимостью 300 тыс. долл.

Также мы рассказывали о том, что хозяева купили дом за $750 тысяч, но не могут там спать. Джон и Лиз Притчард требуют от застройщика немедленно вмешаться или вернуть деньги за дом, однако компания отказалась это сделать.