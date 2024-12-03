Чоловік придбав нову квартиру, але натрапив на несподівану знахідку: стирчала зі стіни (фото)

Куплене новеньке помешкання батьком п'ятьох дітей мало цілу низку недоліків — від стін до опалення і каналізації. Компанія-забудовник визнала свою провину у дефектах, однак не поспішає їх усувати.

Батько п'ятьох дітей Джастін Лі Андерсон придбав новеньке помешкання в будинку за 270 тис. фунтів (майже 14,3 млн грн), однак коли він оглянув придбану нерухомість, то втратив дар мови. Про історію невдалої покупки пише британський таблоїд Daily Star.

Пан Андерсон каже, що дуже довго збирав кошти на нове помешкання, куди міг переїхати зі своєю великою родиною. У 2019 році його мрія збулася, однак коли настав час заселятися після покупки, його радість змінилася абсолютним шоком — він побачив, як у стіні багатоквартирного будинку стирчить пластикова чашка з-під кави відомої марки кави Costa.

Ось таку чашку від кави знайшов у своїй зовнішній стіні квартири пан Андерсон (фото:Daily Star)

"У нас буквально чашка кави Costa стирчала з діри в стіні. Наше опалення підключили задом наперед, щоб термостат нагорі керував внизу і навпаки", — каже чоловік, ділячись своїми знахідками.

Він каже, що опитав сусідів про проблеми у будинку, і їхні розповіді теж шокували чоловіка. Виявилося, що у більшості мешканців неправильно підключена витяжка, а в деяких — відпала облицьовувана плитка у ванній та декор у кімнатах.

Пан Андерсон каже, що компанія Persimmon, яка збудувала цей будинок, прийняла скарги від власників квартир, однак будівлю називає "невдалою нерухомістю". Попри старання змінити щось на користь мешканців, будівельники відмовляються це робити.

Чоловік додає, що причина в тому, що наразі в британському законодавстві досі немає легального способу перевірки якості побудованого житла та інших приміщень. Це дозволяє забудовникам відхиляти запити на зміни у будинках, адже якщо формально заявка виконує всі вимоги, то такі зміни не передбачені "заднім числом".

Наразі пан Андерсон разом із депутатами шотландського парламенту намагається домогтися справедливості та заявити про проблему неякісного житла на всьому Туманному Альбіоні. З часом компанія-забудовник визнала факт неякісних робіт і перепросила Джастіна Лі Андерсона, тож готова допомогти полагодити низку проблем з його житлом.

Нагадаємо, Фокус писав, як жінка сплатила 300 тисяч доларів за будинок, який влада планує знести. Адвокати у Бірмінгемі у Великій Британії допустили купівлю нерухомості у районі, в якому знесуть сотні будинків. Власниця нерухомості збирала гроші 16 років, а тепер може втратити майно, вартістю 300 тис. дол.

Також ми розповідали про те, що господарі купили будинок за $750 тисяч, але не можуть там спати. Джон та Ліз Прітчард вимагають від забудовника негайно втрутитися або повернути гроші за будинок, однак компанія відмовилася це зробити.