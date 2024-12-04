Всегда мечтала быть высокой: женщина отдала $2,6 млн на операцию по удлинению ног (фото)

В конце ноября Ангелина Тран вернулась домой после 12 недель пребывания в Турции.

33-летняя Ангелина Тран, которая всю жизнь мечтала стать выше, осуществила свою мечту, сделав радикальную операцию по удлинению ног. Хирургическое вмешательство обошлось женщине с ростом 1,55 м в $2,6 млн. Об этом пишет издание The Mirror.

Ангелина призналась, что откладывала деньги, чтобы поменять свою старую машину Toyota Corolla на Tesla, но в конце концов решила инвестировать в тело. Несмотря на то, что семья и друзья убеждали ее не делать рискованную операцию, женщина таки поехала в Турцию, чтобы реализовать задуманное.

"Переехав из Вьетнама в США в возрасте 12 лет, заметила, что меня везде окружают высокие женщины. Даже покупала витамины и лекарства в надежде немного увеличить рост, но, конечно, это не сработало, потому что причина кроется в генетике", — рассказывает Тран.

Ангелина после операции Фото: Tell and Sell Stories

На нее также повлияли социальные сети, переполненные фотографиями высоких женщин с длинными ногами.

"Мне хотелось иметь их рост, однако все, что я могла сделать, это носить более высокие каблуки. Очень надоело перешивать всю одежду, чтобы сделать ее достаточно короткой. Хотелось быть счастливой и довольной тем, как я выгляжу", — добавляет Ангелина.

Перед операцией по удлинению ног Ангелине сделали рентген, а также провели анализы крови. Ее оперировал доктор Юксель Юртас — хирург-ортопед, который специализируется именно на таких процедурах.

Женщине пришлось терпеть невероятную боль Фото: Tell and Sell Stories

"Мне дали пульт дистанционного управления, который с помощью магнита растягивает кости и удлиняет ноги 3-4 раза в день. Это невероятно больно, но осознание того, что мои ноги вырастают на 1 мм ежедневно, помогало идти вперед. Так сильно плакала, что меня прозвали королевой драмы", — вспоминает женщина.

За два месяца после операции ее рост удалось увеличить до 165 сантиметров. В конце ноября Ангелина вернулась домой после 12 недель пребывания в Турции.

Тран рядом со своей сестрой: до и после операции Фото: Tell and Sell Stories

"Теперь нужно продолжать выполнять упражнения. Я счастлива, что сделала операцию. Это стоило той боли и потраченных денег", — добавляет Тран.

По словам врачей, период полного восстановления может длиться до 12 месяцев.

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Маси Куррин из Техаса (США) уже четвертый год подряд сохраняет титул девушки с самыми длинными в мире ногами по версии Книги рекордов Гиннеса. Ее правая нога имеет длину 135 см, а левая — 134 см. Американка с феноменальным ростом 208 см даже стала звездой TikTok, где регулярно рассказывает поклонникам о своей жизни.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли. В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, а к 30 годам — превысил 2 метра.