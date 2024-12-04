Завжди мріяла бути високою: жінка віддала $2,6 млн на операцію з подовження ніг (фото)

Наприкінці листопада Ангеліна Тран повернулася додому після 12 тижнів перебування у Туреччині.

33-річна Ангеліна Тран, яка все життя мріяла стати вищою, здійснила свою мрію, зробивши радикальну операцію з подовження ніг. Хірургічне втручання обійшлось жінці зі зростом 1,55 м у $2,6 млн. Про це пише видання The Mirror.

Ангеліна зізналась, що відкладала гроші, щоб поміняти свою стару машину Toyota Corolla на Tesla, але врешті-решт вирішила інвестувати у своє тіло. Попри те, що сім'я та друзі переконували її не робити ризиковану операцію, жінка таки поїхала до Туреччини, аби реалізувати задумане.

"Переїхавши з В'єтнаму до США у віці 12 років, помітила, що мене всюди оточують високі жінки. Навіть купувала вітаміни та ліки у надії трохи збільшити зріст, але, звичайно, це не спрацювало, бо причина криється у генетиці", — розповідає Тран.

Ангеліна після операції Фото: Tell and Sell Stories

На неї також вплинули соціальні мережі, переповнені фотографіями високих жінок з довгими ногами.

"Мені хотілося мати їхній зріст, однак усе, що я могла зробити, це носити вищі підбори. Дуже набридло перешивати весь одяг, щоб зробити його достатньо коротким. Хотілося бути щасливішою та задоволеною тим, який вигляд я маю", — додає Ангеліна.

Перед операцією з подовження ніг Ангеліні зробили рентген, а також провели аналізи крові. Її оперував доктор Юксель Юртас — хірург-ортопед, який спеціалізується саме на таких процедурах.

Жінці довелось терпіти неймовірний біль Фото: Tell and Sell Stories

"Мені дали пульт дистанційного керування, який за допомогою магніту розтягує кістки та подовжує ноги 3-4 рази на день. Це неймовірно боляче, але усвідомлення того, що мої ноги виростають на 1 мм щодня, допомагало йти вперед. Так сильно плакала, що мене прозвали королевою драми", — згадує жінка.

За два місяці після операції її зріст вдалося збільшити до 165 сантиметрів. Наприкінці листопада Ангеліна повернулася додому після 12 тижнів перебування в Туреччині.

Тран поруч зі своєю сестрою: до та після операції Фото: Tell and Sell Stories

"Тепер потрібно продовжувати виконувати вправи. Я щаслива, що зробила операцію. Це було варте того болю й витрачених грошей", — додає Тран.

За словами лікарів, період повного відновлення може тривати до 12 місяців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Масі Куррін із Техасу (США) вже четвертий рік поспіль зберігає титул дівчини з найдовшими у світі ногами за версією Книги рекордів Гіннеса. Її права нога має довжину 135 см, а ліва — 134 см. Американка зі феноменальним зростом 208 см навіть стала зіркою TikTok, де регулярно розповідає шанувальникам про своє життя.

Крім того, ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину. У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, а до 30 років — перевищив 2 метри.