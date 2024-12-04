Муж не взял любимую на свадьбу лучшего друга: женщина шокирована причиной

Пользователи в интернете разделились во мнениях на эту историю. Одни советовали женщине принять этот факт, вторые — подумать о смысле дальнейших отношений с парнем, а третьи советуют героине намекнуть любимому, что им пора "под венец".

Одна женщина рассказала неприятную историю, когда любимый не взял ее с собой на свадьбу своего лучшего друга. Причину такого решения он объяснил тем, что они неженаты, а потому он пойдет на празднование сам, пишет героиня истории на одном из форумов на портале Reddit.

Женщина рассказывает, что может понять, почему ее не приглашают на празднование — само мероприятие будет очень дорогим, и туда приглашают только самых близких людей. Однако героиня истории говорит, что она видела жениха много раз, лично с ним знакома, и он со своей возлюбленной жил у нее несколько недель, когда приезжал в гости.

Когда героиня пыталась услышать причины у своего любимого, то его ответ ее поверг в шок. Она пишет, что туда приглашают только самых близких людей. Когда она пыталась объяснить, что они и так хорошо знакомы, ее муж агрессивно ответил, что причина в том, что они "до сих пор не женаты".

Женщина пишет, что ее долго не покидало это ощущение "незамужья". Ее муж со временем понял, что слишком агрессивно привел свои аргументы, и извинился перед ней. Со временем ситуация якобы уладилась, однако героиня истории пишет, что ее до сих пор мучает дискомфорт от этой истории.

"Я не хочу, чтобы он пропустил свадьбу своего хорошего друга. Однако он также не убедил меня в том, что мы должны действовать сообща в этой ситуации", — пишет женщина, добавляя, что теперь не уверена, готова ли выйти за своего любимого замуж после этой истории.

Пользователи Reddit разделились в своих мнениях относительно этой истории. Один из авторов посоветовал "доверять своему парню", однако также советует "прислушиваться к своим чувствам". Еще один пользователь указал героине, что женщине следует учесть право лучшего друга "приглашать, кого они хотят".

Вторые пользователи советуют женщине подумать о том, стоят ли действующие отношения внимания, ведь такие случаи любимого "явно являются сигналом, что вы можете оказаться вне внимания ради его комфорта".

Третьи предлагают женщине спокойно отнестись к этой истории, однако сделать выводы из нее и намекнуть парню, что существующий статус отношений "следует переводить на новый уровень".

Напомним, Фокус рассказывал мнение психолога о важности компромиссов в парах. По мнению специалиста, правильно воспринятый компромисс может предотвратить такой печальный исход.

Также мы рассказывали, как случайное сообщение в рабочем чате раскрыло секрет мужа. Женщина поделилась, что ее муж подружился с коллегой, которая пришла на работу около года назад, но недавно она заметила сообщение, где та ждала с ним обеда.