Чоловік не взяв кохану на весілля найкращого друга: жінка шокована причиною

Користувачі в інтернеті розділилися в думках на цю історію. Одні радили жінці прийняти цей факт, другі — подумати про сенс подальших стосунків із хлопцем, а треті радять героїні натякнути коханому, що їм пора "під вінець".

Одна жінка розповіла неприємну історію, коли коханий не взяв її з собою на весілля свого найкращого друга. Причину такого рішення він пояснив тим, що вони неодружені, а тому він піде на святкування сам, пише героїня історії на одному з форумів на порталі Reddit.

Жінка розповідає, що може зрозуміти, чому її не запрошують на святкування — сам захід буде дуже дорогим, і туди запрошують лише найближчих людей. Однак героїня історії каже, що вона бачила нареченого багато разів, особисто з ним знайома і він зі своєю коханою жив у неї кілька тижнів, коли приїжджав у гості.

Коли героїня намагалася почути причини у свого коханого, то його відповідь її знітила. Вона пише, що туди запрошують лише найближчих людей. Коли вона намагалася пояснити, що вони й так добре знайомі, її чоловік агресивно відповів, що причина в тому, що вони "ще досі неодружені".

Жінка пише, що її довго не покидало це відчуття "неодруженості". Її хлопець із часом зрозумів, що занадто агресивно навів свої аргументи, і перепросив у неї. З часом ситуація нібито залагодилася, однак героїня історії пише, що її досі мучить дискомфорт від цієї історії.

"Я не хочу, щоб він пропустив весілля свого хорошого друга. Однак він також не переконав мене в тому, що ми маємо діяти спільно в цій ситуації", — пише жінка, додаючи, що тепер не впевнена, чи готова вийти за свого коханого заміж після цієї історії.

Користувачі Reddit розділилися у своїх думках щодо цієї історії. Один із дописувачів закликав "довіряти своєму хлопцеві", однак порадив "прислухатися до своїх почуттів. Ще один користувач вказав героїні, що жінці слід врахувати право найкращого друга "запрошувати, кого вони хочуть".

Другі дописувачі радять жінці подумати проте, чи чинні стосунки варті уваги, адже такі випадки коханого "явно є сигналом, що ви можете опинитися поза увагою заради його комфорту".

Треті пропонують жінці спокійно поставитися до цієї історії, однак зробити висновки з неї та натякнути хлопцеві, що чинний статус стосунків "слід переводити на новий рівень".

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