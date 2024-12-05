"Худшее решение в жизни": женщина пожалела, что попросила мужа сбрить бороду (видео)

Пользователи в соцсетях тоже не были в восторге от идеи женщины. Однако несколько авторов считают, что несмотря на такие изменения на лице мужчины, он все равно выглядит "прекрасно".

Одна женщина решила внести изменения во внешний вид своего возлюбленного, которого попросила сбрить свою длинную викинговую бороду. Однако результат заставил ее пожалеть об этом поступке. Видео с этим курьезом было опубликовано на одном из аккаунтов в соцсетях, пишет издание Mirror.

Ролик женщины стал чрезвычайно вирусным — он набрал более 240 тыс лайков и тысячи комментариев. На кадрах можно заметить мужчину, который имеет густую и длинную бороду во время тренировок в спортивном зале. К нему прикрепили сообщение: "Когда попросила своего бородатого длинноволосого мужа впервые за много лет побриться, и это была худшая идея, которая известна человеку. Я просто плакала".

Однако впоследствии он появляется в кадре с полностью выбритым лицом, и это решение явно было "худшим в жизни". Далее на видео заметно вставку, на которой хотят узнать мнение читателей об этой трансформации.

"А вы предпочитаете до или после?", — говорится в вопросе к аудитории ролика. В то же время комментаторы высказали свои мнения: одни заявили, что это действительно была очень плохая идея, а другие — отметили, что мужчина "из сорокалетнего стал похожим на юношу".

Другой пользователь откровенно и с сарказмом сказал, что бородач превратился в "красивую девочку". Третий автор иронично подчеркнул, что "Бро изменился от Викинга до вида "Я просто мальчик", а четвертый комментатор сказал об изменениях так: "Чувак превратился из Самсона в Далилу".

Еще одни пользователи начали откровенно говорить, что он помолодел на 20 лет и не могут поверить, что тот брутальный бородач и этот юноша — один и тот же человек. Также были и те, кто говорил, что сбрив бороду, мужчина начал выглядеть "явно лучше".

Ранее Фокус писал о том, что заставляет мужчин отращивать бороду во всем мире. За последние несколько лет борода прочно укоренилась в мужской моде и теперь ученые наконец-то выяснили, почему.

Также мы рассказывали, как мужчина отращивал бороду, чтобы прикрыть "пятно" на лице. По словам мужчины, раньше он любил посещать солярий три раза в неделю, поскольку ему нравился вид своего загорелого тела.