"Найгірше рішення в житті": жінка пошкодувала, що попросила чоловіка зголити бороду (відео)

Користувачі в соцмережах теж не були в захваті від ідеї жінки. Однак кілька дописувачів вважають, що попри такі зміни на обличчі чоловіка, він все одно виглядає "чудово".

Одна жінка вирішила внести зміни в зовнішній вигляд свого коханого, якого попрохала зголити свою довгу вікінгову бороду. Однак результат змусив її пошкодувати про цей вчинок. Відео з цим курйозом був опублікований на одному з акаунтів у соцмережах, пише видання Mirror.

Ролик жінки став надзвичайно вірусним — він набрав понад 240 тис вподобань та тисячі коментарів. На кадрах можна помітити чоловіка, який має густу і довгу бороду під час тренувань у спортивному залі. До нього прикріпили допис: "Коли попросила свого бородатого довговолосого чоловіка вперше за багато років поголитися, і це була найгірша ідея, яка відома людині. Я просто плакала".

Однак згодом він з'являється у кадрі з повністю поголеним обличчям, і це рішення явно було "найгіршим в житті". Далі на відео помітно вставку, на якій хочуть дізнатися думку читачів про цю трансформацію.

"А ви віддаєте перевагу до чи після?", — йдеться у запитанні до аудиторії ролика. Водночас коментатори висловили свої думки: одні заявили, що це справді була дуже погана ідея, а інші — відзначили, що чоловік "з сорокарічного став схожим на юнака".

Інший користувач відверто і зі сарказмом мовив, що бородань перетворився на "красиву дівчинку". Третій дописувач іронічно підкреслив, що "Бро змінився від Вікінга до виду "Я просто хлопчик", а четвертий коментатор сказав про зміни так: "Чувак перетворився із Самсона до Даліли".

Ще одні користувачі почали відверто казати, що він помолодшав на 20 років і не можуть повірити, що той брутальний бородань і цей юнак — одна і та людина. Також були й ті, хто казав, що збривши бороду, чоловік почав виглядати "явно краще".

Раніше Фокус писав про те, що змушує чоловіків відрощувати бороду в всьому світі. За останні кілька років борода міцно вкоренилася в чоловічій моді та тепер вчені нарешті з'ясували, чому.

Також ми розповідали, як чоловік відрощував бороду, аби прикрити "пляму" на обличчі. За словами чоловіка, раніше він любив відвідувати солярій три рази на тиждень, оскільки йому подобався вигляд свого засмаглого тіла.