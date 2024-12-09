Японец использует парик и реквизит, имитируя свидания с воображаемой девушкой

39-летний японец никогда не был женат и использует полученные в Университете искусств знания, чтобы создавать забавные фото.

Японец создает фотографии знакомств с воображаемой девушкой, забавляя социальные сети. Он использует палку для селфи, парик, различный реквизит и даже красит ногти на одной руке. Об этом пишет SCMP.

39-летний Кейсукэ Джинуши — талантливый фотограф и писатель для необычного японского сайта Daily Portal Z.

Кейсукэ Джинуши показывает, как имитировать взаимодействие с девушкой Фото: Соцсети

По имеющимся данным, он окончил Университет искусств Мусасино, где получил степень в области кино и изобразительного искусства, и оставался холостяком на протяжении всей своей взрослой жизни.

Джинуши рассказал, что вдохновение для его уникальной идеи пришло к нему во время поездки.

Фотографии знакомств Джинуши показывают, как многие японские мужчины борются с социальным взаимодействием и одиночеством из-за своей страсти к аниме.

"Я путешествовал и сделал фото со статуей женщины, и тогда мне пришло в голову, что я могу сам создавать радостные фотографии пар", — поделился он с японской газетой Nishinippon Shimbun.

Кейсукэ Джинуши показывает, как имитировать взаимодействие с девушкой Фото: Соцсети

После этого озарения Джинуши начал экспериментировать с креативными ракурсами и реквизитом, и с тех пор его посты вдохновляют одиноких мужчин создавать свои собственные "счастливые фотоистории".

На серии изображений, циркулирующих в сети, Джинуши, кажется, с любовью кормит подруга с ярко-красными ногтями, но на самом деле "подруга" — это всего лишь его правая рука.

"Я нанес на руку тональную основу и покрыл ногти лаком, чтобы имитировать мягкую, блестящую женскую руку, и это прекрасно смотрится, если надеть на запястье резинку для волос", — объяснил он.

Кейсукэ Джинуши показывает, как имитировать взаимодействие с девушкой Фото: Соцсети

На другом игривом фото Джинуши якобы целуется с девушкой с длинными волосами, но это парик. Он даже вешает шлем мотоцикла на уличный столб и делает селфи, чтобы сфабриковать сцену с подружкой.

Японец подчеркнул, что секрет естественности фотографии заключается в застенчивой улыбке, подобной той, которую может испытывать типичный парень, когда его фотографирует его девушка.

Он также собрал свои приемы фотографии в книгу под названием "Fantasy Girlfriend", в которой рассказывается фантастическая история о его встрече, женитьбе и создании семьи с вымышленной девушкой.

Кейсукэ Джинуши показывает, как имитировать взаимодействие с девушкой Фото: Соцсети

Фотографии Джинуши часто интерпретируются как беззаботная критика японской культуры отаку. Отаку называют молодых японцев, которые увлечены аниме и мангой, испытывают трудности с социальным взаимодействием и часто заводят себе виртуальных подружек, чтобы избежать одиночества на всю жизнь.

Недавно работы Джинуши стали вирусными в китайских социальных сетях после того, как о них рассказали в СМИ.

Кейсукэ Джинуши показывает, как имитировать взаимодействие с девушкой Фото: Соцсети

Один из интернет-обозревателей прокомментировал: "Я полностью понимаю Джинуши. Он такой же, как и любой другой одинокий парень — жаждущий любви — и он не делает ничего плохого".

Однако еще один комментатор предостерег от подражания действиям Джинуши: "Лучший способ избежать одиночества — это выйти на улицу и познакомиться с новыми людьми, а не полагаться на реквизит и селфи, чтобы потакать собственным фантазиям".

Напомним, пожилой японец после выхода на пенсию стал предлагать свои услуги в качестве компаньона во время прогулок.