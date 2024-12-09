Японець використовує перуку і реквізит, імітуючи побачення з уявною дівчиною

39-річний японець ніколи не був одружений і використовує отримані в Університеті мистецтв знання, щоб створювати кумедні фото.

Японець створює фотографії знайомств з уявною дівчиною, забавляючи соціальні мережі. Він використовує палицю для селфі, перуку, різний реквізит і навіть фарбує нігті на одній руці. Про це пише SCMP.

39-річний Кейсуке Джинуші — талановитий фотограф і письменник для незвичайного японського сайту Daily Portal Z.

Кейсуке Джинуші показує, як імітувати взаємодію з дівчиною Фото: Соцмережi

За наявними даними, він закінчив Університет мистецтв Мусасіно, де здобув ступінь у галузі кіно та образотворчого мистецтва, і залишався холостяком протягом усього свого дорослого життя.

Джинуші розповів, що натхнення для його унікальної ідеї прийшло до нього під час поїздки.

Фотографії знайомств Джинуші показують, як багато японських чоловіків борються із соціальною взаємодією і самотністю через свою пристрасть до аніме.

"Я подорожував і зробив фото зі статуєю жінки, і тоді мені спало на думку, що я можу сам створювати радісні фотографії пар", — поділився він з японською газетою Nishinippon Shimbun.

Кейсуке Джинуші показує, як імітувати взаємодію з дівчиною Фото: Соцмережi

Після цього осяяння Джинуші почав експериментувати з креативними ракурсами та реквізитом, і відтоді його пости надихають самотніх чоловіків створювати свої власні "щасливі фотоісторії".

На серії зображень, що циркулюють у мережі, Джинуші, здається, з любов'ю годує подруга з яскраво-червоними нігтями, але насправді "подруга" — це всього лише його права рука.

"Я наніс на руку тональну основу і покрив нігті лаком, щоб імітувати м'яку, блискучу жіночу руку, і це має чудовий вигляд, якщо одягнути на зап'ястя гумку для волосся", — пояснив він.

Кейсуке Джинуші показує, як імітувати взаємодію з дівчиною Фото: Соцмережi

На іншому грайливому фото Джинуші нібито цілується з дівчиною з довгим волоссям, але це перука. Він навіть вішає шолом мотоцикла на вуличний стовп і робить селфі, щоб сфабрикувати сцену з подружкою.

Японець наголосив, що секрет природності фотографії полягає в сором'язливій усмішці, подібній до тієї, яку може відчувати типовий хлопець, коли його фотографує його дівчина.

Він також зібрав свої прийоми фотографії в книжку під назвою "Fantasy Girlfriend", в якій розповідається фантастична історія про його зустріч, одруження і створення сім'ї з вигаданою дівчиною.

Кейсуке Джинуші показує, як імітувати взаємодію з дівчиною Фото: Соцмережi

Фотографії Джинуші часто інтерпретуються як безтурботна критика японської культури отаку. Отаку називають молодих японців, які захоплені аніме і мангою, зазнають труднощів із соціальною взаємодією і часто заводять собі віртуальних подружок, щоб уникнути самотності на все життя.

Нещодавно роботи Джинуші стали вірусними в китайських соціальних мережах після того, як про них розповіли у ЗМІ.

Кейсуке Джинуші показує, як імітувати взаємодію з дівчиною Фото: Соцмережi

Один з інтернет-оглядачів прокоментував: "Я повністю розумію Джинуші. Він такий самий, як і будь-який інший самотній хлопець — спраглий любові — і він не робить нічого поганого".

Однак ще один коментатор застеріг від наслідування дій Джинуші: "Найкращий спосіб уникнути самотності — це вийти на вулицю і познайомитися з новими людьми, а не покладатися на реквізит і селфі, щоб потурати власним фантазіям".

Нагадаємо, літній японець після виходу на пенсію став пропонувати свої послуги як компаньйон під час прогулянок.