Незвичайна послуга: туристка орендувала літнього чоловіка на цілий день (відео)

Кадзусі Сакураї, в минулому зайнятий у фінансовій сфері, розповів, що після виходу на пенсію його дружина порадила йому зайнятися чимось новим. Тепер він ділиться порадами і супроводжує скрізь людей всього за 6 доларів на годину.

Американська письменниця Айя Майрок поділилася незвичайним досвідом оренди 58-річного японця Кадзусі Сакураї через компанію Ossan Rental. За словами Айї, цей день став для неї дивовижним і незабутнім. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Компанія Ossan Rental надає можливість орендувати літнього компаньйона для різних цілей — від отримання порад до спільного проведення дозвілля. Айя, яка вирішила спробувати цю незвичну послугу, зазначила, що все відбувається в рамках закону і жодних дивних ситуацій не виникає.

"Я зайшла на сайт компанії, вибрала відповідного компаньйона і зв'язалася з кількома кандидатами. Після того як кілька людей відмовили через зайнятість, я отримала згоду від Кадзусі і вирушила на зустріч", — розповіла письменниця.

Кадзусі, який раніше працював у фінансовій сфері, пояснив, що його дружина запропонувала знайти собі нове заняття після виходу на пенсію. Тепер він надає свої послуги за символічну плату — 6 доларів на годину.

"Ви можете найняти мене для життєвої або фінансової поради, супроводу в магазин або на прогулянку. Я люблю цю роботу", — заявив японець.

Під час спільного дня Айя отримала цінні поради щодо кар'єри, кохання та здоров'я, а також поглянула на Японію очима Кадзусі. Серед мудрих рекомендацій Кадзусі вона особливо відзначила пораду завжди дякувати своєму партнеру у стосунках.

58-річний японець Кадзусі Сакураї Фото: TikTok

Компанія Ossan Rental була створена, щоб зруйнувати стереотипи про те, що літні чоловіки можуть бути нецікавими або небажаними.

"Це спосіб для старшого і молодого поколінь об'єднатися, поділитися досвідом і знаннями. Це був найкращий день у моєму житті. Такий досвід допомагає зрозуміти цінність спілкування та взаємодопомоги між поколіннями", — зазначила Айя.

Користувачі соціальних мереж позитивно сприйняли її історію.

"Це приголомшливо! Така мудрість доступна за запитом", — написав один із коментаторів.

Сайт Ossan Rental пропонує широкий спектр послуг, включно з допомогою з кар'єрою, супроводом на концерти, туристичною інформацією, любовними порадами й навіть винесенням сміття.

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