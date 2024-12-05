Необычная услуга: туристка арендовала пожилого мужчину на целый день (видео)

Кадзуси Сакураи, в прошлом занятый в финансовой сфере, рассказал, что после выхода на пенсию его жена посоветовала ему заняться чем-то новым. Теперь он делится советами и сопровождает везде людей всего за 6 долларов в час.

Американская писательница Айя Майрок поделилась необычным опытом аренды 58-летнего японца Кадзуси Сакураи через компанию Ossan Rental. По словам Айи, этот день стал для нее удивительным и незабываемым. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Компания Ossan Rental предоставляет возможность арендовать пожилого компаньона для различных целей — от получения советов до совместного проведения досуга. Айя, решившая попробовать эту необычную услугу, отметила, что все происходит в рамках закона и никаких странных ситуаций не возникает.

"Я зашла на сайт компании, выбрала подходящего компаньона и связалась с несколькими кандидатами. После того как несколько человек отказали из-за занятости, я получила согласие от Кадзуси и отправилась на встречу", — рассказала писательница.

Кадзуси, ранее работавший в финансовой сфере, объяснил, что его жена предложила найти себе новое занятие после выхода на пенсию. Теперь он предоставляет свои услуги за символическую плату — 6 долларов в час.

"Вы можете нанять меня для жизненного или финансового совета, сопровождения в магазин или на прогулку. Я люблю эту работу", — заявил японец.

Во время совместного дня Айя получила ценные советы о карьере, любви и здоровье, а также взглянула на Японию глазами Кадзуси. Среди мудрых рекомендаций Кадзуси она особенно отметила совет всегда благодарить своего партнера в отношениях.

58-летний японец Кадзуси Сакураи Фото: TikTok

Компания Ossan Rental была создана, чтобы разрушить стереотипы о том, что пожилые мужчины могут быть неинтересны или нежелательны.

"Это способ для старшего и молодого поколений объединиться, поделиться опытом и знаниями. Это был лучший день в моей жизни. Такой опыт помогает понять ценность общения и взаимопомощи между поколениями", — отметила Айя.

Пользователи социальных сетей положительно восприняли ее историю.

"Это потрясающе! Такая мудрость доступна по запросу", — написал один из комментаторов.

Сайт Ossan Rental предлагает широкий спектр услуг, включая помощь с карьерой, сопровождение на концерты, туристическую информацию, любовные советы и даже вынос мусора.

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