Высший пилотаж: пилот Airbus посадил самолет в аэропорту во время урагана (видео)

Ураган "Дарра" с ветром более 180 км/ч заставил многих пилотов несколько раз заходить на посадку. Однако экипаж Airbus A350-900 Малазийских авиалиний показал мастер-класс, как следует совершать посадку при сильном боковом ветре.

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Погодные условия являются одними из факторов, которые влияют на посадку самолета, и именно посадка с боковым ветром считается одним из самых сложных элементов пилотажа. Один из таких эпизодов обнародовал британец Стивен Ричиз, где можно увидеть удачную посадку самолета Airbus A350-900 Малазийских авиалиний в аэропорту Хитроу.

"Интересное видео. Кажется, те, кто сидели в 40 ряду, приземлились первыми. А вообще, сегодня в Хитроу заходы на второй круг довольно частые из-за урагана Дарра", — пишет британец.

На кадрах можно заметить, как огромный пассажирский самолет пытается приземлиться на посадочную полосу из-за сильного бокового ветра. Однако дальше заметно, что пилот смог настроить конфигурацию самолета, чтобы тот смог аккуратно и просто смог коснуться полосы, а затем совершить посадку.

Издание Daily Express пишет, что в южной части Англии на выходных был активным ураган "Дарра", скорость ветра которого достигала до 180 км/ч. Соответственно, ряду самолетов пришлось уходить на запасные аэродромы или делать несколько попыток приземлиться в Хитроу. Однако пилот Малазийских авиалиний, который управлял Airbus A350-900, совершил посадку с первого раза, несмотря на боковой ветер в почти 15 м/с.

СМИ пишет, что эта посадка с боковым ветром (на английском crabbing) требует от экипажа самолета очень точной координации и соответствующих навыков. Несмотря на то, что пилоты постоянно тренируются совершать посадки при различных погодных условиях, именно краббинг считается одним из самых сложных элементов пилотажа.

Напомним, Фокус писал, как пилот-виртуоз посадил самолет только с одним рабочим колесом в шасси. Коммерческий пилот, автор бестселлеров и известный блогер, специализирующийся на теме авиации Патрик Смит высоко оценил мастерство своего коллеги, имя которого не разглашается.

Также мы рассказывали, как самолет начал подпрыгивать во время посадки и снова взлетел. Представитель авиакомпании сообщил, что на борту самолета находились 326 пассажиров и 19 членов экипажа.