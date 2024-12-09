Вищий пілотаж: пілот Airbus посадив літак у аеропорту під час урагану (відео)

Ураган "Дарра" з вітром у понад 180 км/год змусив багатьох пілотів кілька разів заходити на посадку. Однак екіпаж Airbus A350-900 Малазійських авіаліній показав майстер-клас, як варто здійснювати посадку при сильному боковому вітрі.

Погодні умови є одними з факторів, які впливають на посадку літака, і саме посадка з боковим вітром вважається одним з найскладніших елементів пілотажу. Один з таких епізодів оприлюднив британець Стівен Річіз, де можна побачити вдалу посадку літака Airbus A350-900 Малазійських авіаліній в аеропорті Гітроу.

"Цікаве відео. Здається, ті, хто сиділи в 40 ряду, приземлилися першими. А взагалі, сьогодні в Гітроу заходи на друге коло доволі часті через ураган Дарра", — пише британець.

На кадрах можна помітити, як величезний пасажирський літак намагається приземлитися на посадкову смугу через сильний боковий вітер. Однак далі помітно, що пілот зміг налаштувати конфігурацію літака, аби той зміг акуратно та просто зміг торкнутися смуги, а потім здійснити посадку.

Видання Daily Express пише, що в південній частині Англії на вихідних був активним ураган "Дарра", швидкість вітру якого досягала до 180 км/год. Відповідно, низці літаків довелося йти на запасні аеродроми або робити кілька спроб приземлитися у Гітроу. Однак пілот Малазійських авіаліній, який керував Airbus A350-900, здійснив посадку з першого разу попри боковий вітер у майже 15 м/с.

ЗМІ пише, що ця посадка з боковим вітром (англійською crabbing) вимагає від екіпажу літака дуже точної координації та відповідних навичок. Попри те, що пілоти постійно тренуються здійснювати посадки при різних погодних умовах, саме краббінг вважається одним з найскладніших елементів пілотажу.

Нагадаємо, Фокус писав, як пілот-віртуоз посадив літак лише з одним робочим колесом в шасі. Комерційний пілот, автор бестселерів та відомий блогер, який спеціалізується на темі авіації Патрік Сміт високо оцінив майстерність свого колеги, ім’я якого не розголошується.

Також ми розповідали, як літак почав підстрибувати під час посадки та знову злетів. Представник авіакомпанії повідомив, що на борту літака перебували 326 пасажирів і 19 членів екіпажу.