Барменша обокрала постоянного клиента на солидную сумму: потратила на косметику и релакс (фото)

Барменша подружилась с постоянным клиентом заведения, а потом случайно узнала, что мужчина держит дома крупную сумму средств. Тогда женщина решила обокрасть пожилого мужчину.

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23-летняя барменша Кортни Сиборн избежала тюрьмы после того, как украла 13 тыс. фунтов (более 690 тыс. грн) у пожилого завсегдатая заведения. Похищенные деньги она потратила на отпуск, босоножки Louis Vuitton и косметику Kylie Jenner, пишет британский таблоид Daily Mail.

История этого преступления произошла в валлийском городе Монмут, где осужденная работала барменшей. В это заведение постоянно наведывался один пожилой посетитель, которого Кортни отводила домой, когда тот перебирал. Впоследствии женщина получила номер мужчины, чтобы поддерживать связь с добрым пенсионером.

Осужденная барменша Кортни Сиборн (фото: Daily Mail)

Однажды мужчина навеселе ей рассказал, что держит дома значительную сумму наличности и в каком месте. Воспользовавшись доверием между ними, осужденная начала постепенно приходить в гости к мужу, и под предлогом выйти в туалет на 10 минут, заходила к месту тайника и похищала средства.

Впоследствии, как пишет СМИ, Кортни приобщила к этой идее своего парня, который под предлогом выпить с жертвой, давал время женщине похитить еще часть денег. Также осужденная совершила обман — под предлогом замены телевизора она смогла выманить у пожилого мужчины банковскую карточку, с помощью которой затем оформляла краткосрочные займы.

Когда мужчина решил случайно проверить свой тайник и средства в нем, то обнаружил кражу и немедленно сообщил в полицию. Правоохранители быстро вычислили Кортни и задержали ее по подозрению в краже и мошенничестве.

На суде Кортни Сиборн полностью признала свою вину. Когда судья пытался установить, куда женщина потратила средства, то Кортни заявила, что оплатила себе и любимому бойфренду отпуск, купила босоножки Louis Vuitton и косметику Kylie Jenner.

Прокуратура просила для женщины пять лет лишения свободы. Однако во время слушаний стало известно, что девушка имеет малолетнего ребенка и уже ожидает второго ребенка, находясь на 9 неделе беременности.

Учитывая этот факт, суд назначил женщине наказание в виде тюрьмы сроком на 15 месяцев с отсрочкой на 1,5 года. Также Кортни Сиборн обязали выполнить 40 часов общественных работ и пройти 10-дневный курс реабилитации от клептомании.

После суда прокурор Гарриет Илдон отметила, что осужденная воспользовалась "добротой и отзывчивостью пожилого мужчины", а затем нагло обокрала его. Сторона обвинения говорит, что в целом довольна приговором, а потому апелляции не планирует подавать.

Напомним,Фокус писал, как барменша развеяла популярный миф о напитках со льдом. Мишель Рели рассказала, как получить действительно "заполненный доверху" бокал без единого ледяного кубика.

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