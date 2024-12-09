Барменка обікрала постійного клієнта на солідну суму: витратила на косметику і релакс (фото)

Барменка подружилася з постійним клієнтом закладу, а потім випадково дізналася, що чоловік тримає вдома велику суму коштів. Тоді жінка вирішила обікрасти літнього чоловіка.

Related video

23-річна барменка Кортні Сіборн уникла в'язниці після того, як вкрала 13 тис. фунтів (понад 690 тис. грн) у літнього завсідника закладу. Викрадені гроші вона витратила на відпустку, босоніжки Louis Vuitton і косметику Kylie Jenner, пише британський таблоїд Daily Mail.

Історія цього злочину сталася у валійському місті Монмут, де засуджена працювала барменкою. До цього закладу постійно навідувався один літній відвідувач, якого Кортні відводила додому, коли той перебирав. Згодом жінка отримала номер чоловіка, аби підтримувати зв'язок з добрим пенсіонером.

Засуджена барменка Кортні Сіборн (фото: Daily Mail)

Одного разу чоловік напідпитку їй розповів, що тримає вдома значну суму готівки та в якому місці. Скориставшись довірою між ними, засуджена почала поступово приходити в гості до чоловіка, і під приводом вийти в туалет на 10 хвилин, заходила до місця сховку та викрадала кошти.

Згодом, як пише ЗМІ, Кортні долучила до цієї ідеї свого хлопця, який під приводом випити з жертвою, давав час жінці викрасти ще частину грошей. Також засуджена здійснила обман — під приводом заміни телевізора вона змогла виманити у похилого чоловіка банківську картку, за допомогою якої потім оформлювала короткотривалі позики.

Коли чоловік вирішив випадково перевірити свій сховок і кошти в ньому, то виявив крадіжку та негайно повідомив поліцію. Правоохоронці швидко вирахували Кортні та затримали її за підозрою в крадіжці та шахрайстві.

На суді Кортні Сіборн повністю визнала свою провину. Коли суддя намагався встановити, куди жінка витратила кошти, то Кортні заявила, що оплатила собі та коханому бойфренду відпустку, купила босоніжки Louis Vuitton і косметику Kylie Jenner.

Прокуратура просила для жінки п'ять років позбавлення волі. Однак під час слухань стало відомо, що дівчина має малолітню дитину і вже очікує на другу дитину, перебуваючи на 9 тижні вагітності.

Враховуючи цей факт, суд призначив жінці покарання у вигляді в'язниці терміном на 15 місяців з відтермінування на 1,5 року. Також Кортні Сіборн зобов'язали виконати 40 годин громадських робіт та пройти 10-денний курс реабілітації від клептоманії.

Після суду прокурорка Гаррієт Ілдон відзначила, що засуджена скористалася "добротою й чуйністю літнього чоловіка", а потім нахабно обікрала його. Сторона обвинувачення каже, що загалом задоволена вироком, а тому апеляції не планує подавати.

Нагадаємо, Фокус писав, як барменка розвіяла популярний міф про напої з льодом. Мішель Релі розповіла, як отримати дійсно "заповнений доверху" келих без жодного крижаного кубика.

Також ми розповідали про секретну мову барменів, які вони використовують під час роботи. Під час напруженої зміни персонал розважальних закладів часто розмовляє кодовими словами, які стосуються або напоїв, або інгредієнтів коктейлів, або клієнтів.