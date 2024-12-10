Рыбаки нашли на дне моря самолет с пилотом внутри: что с ним произошло (фото)

По предварительной версии следствия, самолет находился в воздухе шесть часов и 19 минут и упал, когда закончилось топливо. Командир был опытным и не имел проблем со здоровьем.

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Недалеко от британского города Лервик промышленное рыболовное судно наткнулось на обломки самолета Cessna 172, который исчез с радаров в сентябре 2023 года. На борту потерпевшего крушение лайнера находился опытный 62-летний пилот. Об этом пишет издание Shetland News.

Сообщается, что странный объект на дне моря экипаж судна заметил во время рыбалки. Когда находку подняли на поверхность, оказалось, что это часть корпуса небольшого лайнера.

Во время дальнейшего исследования оказалось, что внутри самолета сохранились человеческие останки.

По предварительной версии следствия, самолет находился в воздухе шесть часов и 19 минут и упал, когда закончилось топливо. Пилот был опытным и не имел проблем со здоровьем. Однако командир не предоставил план полета и не поддерживал связь с диспетчерской службой.

Во время дальнейшего исследования оказалось, что внутри самолета сохранились человеческие останки Фото: Shetland News

Последний раз авиалайнер видели недалеко от Шетландских островов, административным центром которых и является Лервик.

"Полиция получила сообщение о небольшом самолете, поднятом из воды в Северном море, что к северо-востоку от Лервика, около 14:20 в пятницу, 6 декабря. Обломки доставлены на берег в воскресенье, 8 декабря. Внутри найдены человеческие останки. Сейчас продолжаются следственные действия", — сообщил представитель полиции Шотландии.

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner, следовавший из римского аэропорта Фьюмичино (Италия) в Шэньчжэнь в Китае, совершил экстренную посадку после того, как один из двигателей загорелся. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть, как поврежденный лайнер постепенно снижается.

Кроме того, пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).