Рибалки знайшли на дні моря літак з пілотом всередині: що з ним сталося (фото)

За попередньою версією слідства, літак перебував у повітрі шість годин і 19 хвилин і впав, коли закінчилося паливо. Командир був досвідченим і не мав проблем зі здоров'ям.

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Недалеко від британського міста Лервік промислове рибальське судно натрапило на уламки літака Cessna 172, який зник з радарів у вересні 2023 року. На борту лайнера, що зазнав катастрофи, перебував досвідчений 62-річний пілот. Про це пише видання Shetland News.

Повідомляється, що дивний об'єкт на дні моря екіпаж судна помітив під час риболовлі. Коли знахідку підняли на поверхню, виявилося, що це частина корпусу невеликого лайнера.

Під час подальшого дослідження виявилося, що всередині літака збереглися людські рештки.

За попередньою версією слідства, літак перебував у повітрі шість годин і 19 хвилин і впав, коли закінчилося паливо. Пілот був досвідченим і не мав проблем зі здоров'ям. Однак командир не надав план польоту і не підтримував зв’язок з диспетчерською службою.

Під час подальшого дослідження виявилося, що всередині літака збереглися людські рештки Фото: Shetland News

Востаннє авіалайнер бачили недалеко від Шетландських островів, адміністративним центром яких і є Лервік.

"Поліція отримала повідомлення про невеликий літак, піднятий з води в Північному морі, що на північний схід від Лервіка, близько 14:20 у п'ятницю, 6 грудня. Уламки доставлені на берег у неділю, 8 грудня. Всередині знайдені людські рештки. Наразі тривають слідчі дії", — повідомив представник поліції Шотландії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирський літак Boeing 787-9 Dreamliner, що прямував з римського аеропорту Ф'юмічіно (Італія) до Шеньчженя в Китаї, здійснив екстрену посадку після того, як один з двигунів загорівся. На опублікованих в мережі відеозаписах можна побачити, як пошкоджений лайнер поступово знижується.

Крім того, пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).