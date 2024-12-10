Обычный дом с террасой и тремя спальнями скрывает внутри мрачный секрет (фото)

Потенциальные покупатели были не слишком впечатлены этим домом. Некоторые из них назвали этот дом худшим среди всех домов, которые он ранее видел.

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Дом в городе Апхолл, неподалеку от Эдинбурга, Шотландия, выставлен на продажу всего за 195 000 фунтов стерлингов, но он стал вирусным после того, как потенциальные покупатели были поражены его необычным интерьером. Об этом пишет The Sun.

Почти каждая комната в доме оформлена в разных оттенках фиолетового, начиная со стен, штор и заканчивая декором.

Дом изнутри

Владельцы разнообразили эстетику с помощью фиолетового цвета "металлик" в гостиной, а акцентная стена в клетку привлекла внимание к их офисному пространству.

На потолке также установили светодиодные светильники того же цвета, если краски, подушек и ковров было недостаточно.

Офис в доме

Яркая цветовая гамма, которую некоторые называют "смелой", дополнена черными блестящими стенами и приборами на кухне и в ванной комнате.

В двух комнатах также установлены огромные настенные часы с черепами вместо цифр, чтобы усилить готический элемент этого дома.

Комната

Между тем, экстерьер дома полностью окрашен в черный цвет, включая террасу.

"Мы рады представить на рынке этот исключительный двухквартирный дом с тремя спальнями, расположенный в востребованном месте. Этот объект предлагает фантастический потенциал для роста капитала. Безусловно, он понравится владельцам жилья, которые ищут отличный новый дом, или проницательным инвесторам, которые ищут объект, который легко сдается в аренду в востребованном месте", — говорится в описании от агентов.

Кухня

По оценкам аукционистов, дом может приносить ежемесячную арендную плату от 1 200 до 1 300 фунтов стерлингов.

"Объект расположен рядом с целым рядом местных удобств, включая супермаркеты, местные рестораны, а также местные школы и легкий доступ к общественному транспорту", — добавляется в описании.

Но потенциальные покупатели были не слишком впечатлены этим домом.

Один написал: "Это, пожалуй, худшая вещь, которую я когда-либо видел", и добавил: "Если бы дом семьи Аддамсов был переделан в Sims готическим подростком, который черпал вдохновение со страниц эмо в Tumblr".

Другой согласился: "Этот черный деревянный настил и черный сарай в сочетании со всеми этими (8?) огнетушителями делает его похожим на фотографию судебной экспертизы после поджога.

"Это один из худших домов, которые я когда-либо видел (без мягкого, серого, смятого бархата, барного стула с львиной головой, стучащей в дверь), и все же я немного недовольно восхищаюсь владельцами за то, что они выбрали и придерживаются темы, такой своеобразной и ложной, какой бы она ни была".

"Нельзя отрицать, что они не были на 100 процентов преданы своему видению. Просто это видение было "кто-то убил Тима Бертона с помощью блестящей бомбы", — сказал кто-то другой.

Напомним, женщина не закрыла дверь в дом, а потом она услышала, что в гостиной "что-то" спит.