Звичайний будинок з терасою та трьома спальнями приховує всередині похмурий секрет (фото)

Потенційні покупці були не надто вражені цим будинком. Дехто з них назвав цей будинок найгіршим серед усіх будинків, які він раніше бачив.

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Будинок у місті Апхолл, неподалік від Единбурга, Шотландія, виставлений на продаж всього за 195 000 фунтів стерлінгів, але він став вірусним після того, як потенційні покупці були вражені його незвичайним інтер'єром. Про це пише The Sun.

Майже кожна кімната в будинку оформлена в різних відтінках фіолетового, починаючи зі стін, штор і закінчуючи декором.

Будинок зсередини

Власники урізноманітнили естетику за допомогою фіолетового кольору "металік" у вітальні, а акцентна стіна в клітинку привернула увагу до їхнього офісного простору.

На стелі також встановили світлодіодні світильники того ж кольору, якщо фарби, подушок і килимів було недостатньо.

Офіс у будинку

Яскрава кольорова гама, яку дехто називає "сміливою", доповнена чорними блискучими стінами та приладами на кухні та у ванній кімнаті.

У двох кімнатах також встановлені величезні настінні годинники з черепами замість цифр, щоб посилити готичний елемент цього будинку.

Кімната

Тим часом, екстер'єр будинку повністю пофарбований у чорний колір, включаючи терасу.

"Ми раді представити на ринку цей винятковий двоквартирний будинок з трьома спальнями, розташований у затребуваному місці. Цей об'єкт пропонує фантастичний потенціал для зростання капіталу. Безумовно, він сподобається власникам житла, які шукають чудовий новий будинок, або проникливим інвесторам, які шукають об'єкт, що легко здається в оренду в затребуваному місці", — йдеться в описі від агентів.

Кухня

За оцінками аукціоністів, будинок може приносити щомісячну орендну плату від 1 200 до 1 300 фунтів стерлінгів.

"Об'єкт розташований поруч з цілою низкою місцевих зручностей, включаючи супермаркети, місцеві ресторани, а також місцеві школи і легкий доступ до громадського транспорту", — додається в описі.

Але потенційні покупці були не надто вражені цим будинком.

Один написав: "Це, мабуть, найгірша річ, яку я коли-небудь бачив", і додав: "Якби будинок сім'ї Аддамсів був перероблений у Sims готичним підлітком, який черпав натхнення зі сторінок емо в Tumblr".

Інший погодився: "Цей чорний дерев'яний настил і чорний сарай в поєднанні з усіма цими (8?) вогнегасниками робить його схожим на фотографію судової експертизи після підпалу.

"Це один з найгірших будинків, які я коли-небудь бачив (без м'якого, сірого, зім'ятого оксамиту, барного стільця з лев'ячою головою, що стукає у двері), і все ж я трохи незадоволено захоплююся власниками за те, що вони обрали і дотримуються теми, такої своєрідної і хибної, якою б вона не була".

"Не можна заперечувати, що вони не були на 100 відсотків віддані своєму баченню. Просто це бачення було "хтось убив Тіма Бертона за допомогою блискучої бомби", — сказав хтось інший.

Нагадаємо, жінка не закрила двері у будинок, а потім вона почула, що у вітальні "щось" спить.