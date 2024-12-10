В Дании построили "революционный" жилой район: все в 5 минутах доступности (фото)

Квартал будущего в датской столице вырос на месте старого порта. Сейчас в нем живут только 6 тысяч человек, однако в целом он готов принять почти 40 тыс. жителей.

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Развитие городских кварталов и застроек заставляет современных конструкторов искать оптимальные возможности для жизни. Именно в столице Дании был построен квартал Нордхавн, который стал "революционным" в планировании и комфорте для жизни граждан, пишет британская газета The Guardian.

СМИ указывает, что Нордхавн выглядит как "антиутопия нового мирового порядка, где люди только делают вид, что счастливы, потому что им промывают мозги башни 5G или что-то такое".

Квартал Нордгавн (фото: The Guardian)

"Но более вероятным объяснением является то, что именно так выглядит градостроительство, когда все расположено правильно: человеческое масштабирование, удобные тротуары для пешеходов, архитектурное разнообразие, экологические стандарты, много набережных. Место, где люди с удовольствием путешествуют даже в холодный зимний день: шопинг, езда на велосипеде, выгул собак, бег трусцой, даже купание в холодной воде на общественном пляже. Здесь действительно тихо, потому что там почти нет автомобилей с двигателями, а только электрические", — отмечает журналист Стив Росс.

Именно благодаря концепции "города за 5 минут" и созрел проект воссоздания квартала Нордхавн. Его базой стал полуостров площадью в несколько квадратных километров к северо-востоку от центра города, который более века работал как свободный порт.

Однако после роста населения и популярности Копенгагена, эту часть решили реконструировать, обеспечив жильем 40 000 человек и рабочими местами еще 40 000 в течение следующих 40 лет. Сегодня население Нордхавна составляет около 6 000 человек.

Управляющий директор By & Havn, которая владеет и управляет кварталом Нордхавн, Энн Сквубро говорит, что проект квартала заключался именно в реализации идеи "социальной стабильности".

"В Дании утром стоит сходить и поесть местной выпечки, ведь это — важно. И здесь же, приятно встретить своего соседа, потому что это — часть жизни. Более социальный район также является более безопасным. Как почти все, с кем я разговариваю, потрясены идеей теорий заговора о 5-минутных городах и все говорят, что никогда о таком не слышали, даже живя в нашем районе", — иронично говорит госпожа Сквубро.

Квартал Нордгван (фото: The Guardian)

Журналисты добавляют, что новая концепция предусматривает высокую экологичность, переход на возобновляемые источники и очень простую планировку квартала. Любой из жителей может оказаться в нужной точке района — магазина, парикмахерской, кафе, пекарни или игровой площадки — менее чем за 10 минут. Именно такая концепция, по словам госпожи Сквубро, с ее дизайнерскими подходами и необычными решениями "начали привлекать всех потенциальных жителей".

Сейчас заселение происходит, как указывает СМИ, довольно медленно. Многие, с кем говорили представители медиа, говорят о более высоких ценах, чем копенгагенские на 20% во всем — от аренды до продуктов. Однако как убеждают журналистов менеджеры и девелоперы, постепенно цены будут снижаться за счет ряда преимуществ — от компенсации за экономию ресурсов до покрытия расходов на важные потребности жителей квартала Нордгван.

Напомним, Фокус рассказывал о первом городе будущего в Японии. В этой локации люди живут с роботами, чистой энергией и ИИ, а именно так называемый "Тканый город" или "живую лабораторию" планируют возвести уже в этом году в Японии.

Также мы рассказывали, как в городе будущего посреди пустыни построят "самое большое здание" в истории. Новый "линейный город" должен вместить фермы для выращивания продуктов, жилые зоны, магазины, рестораны и высокоскоростной транспорт. "The Line" станет самым большим сооружением в мире.