В городе будущего посреди пустыни построят "самое большое здание" в истории (фото)

Новый "линейный город" должен вместить фермы для выращивания продуктов, жилые зоны, магазины, рестораны и высокоскоростной транспорт. "The Line" станет крупнейшим сооружением в мире.

В Саудовской Аравии работают над грандиозным проектом NEOM, известным, как "The Line". Он обещает стать крупнейшим архитектурным сооружением в истории человечества. Уникальное здание, протянувшееся на 105 миль (около 168 км), станет самодостаточным городом с инфраструктурой для жизни, работы, отдыха и транспорта. Об этом пишет Daily Star.

Недавно проект достиг нового этапа, заключив контракт с австрийской дизайнерской компанией DMAA, которая займется градостроительным проектированием мегаструктуры.

"The Line" планируется как здание высотой 500 метров (сопоставимо с Всемирным торговым центром), шириной 200 метров (эквивалент двух футбольных полей) и длиной более 105 миль (около 168 км). Этот "линейный город" вместит фермы для выращивания продуктов, жилые зоны, магазины, рестораны и высокоскоростной транспорт.

Здание станет примером аркологии — концепции, которая ранее существовала только в теории. Если строительство будет завершено к 2045 году, как заявлено, "The Line" станет крупнейшим сооружением в мире.

"The Line" станет крупнейшим сооружением в мире Фото: Shutterstock

Проект сопровождается противоречиями. Саудовскую Аравию обвиняют в ненадлежащем обращении с рабочими, а также в использовании проекта как отвлечения от спорной внутренней политики, включая вопросы прав человека. Некоторые скептики считают, что "The Line" может быть больше пиар-ходом, чем реальным проектом.

Несмотря на критику, строительство продолжается. Город NEOM, где будет расположен "The Line", подписал соглашение с компанией DMAA, которая займется разработкой генерального плана. Проект должен учитывать такие аспекты, как микроклимат, экологическая устойчивость, мобильность и логистика.

"Мы создали уникальное партнерство, объединяющее передовые мировые разработки в области дизайна и инженерии для реализации первой фазы. Это демонстрирует, как инновации могут изменить подход к созданию городов, отражая глобальные амбиции NEOM", — заявил Денис Хики, директор по развитию "The Line".

Издание отмечает, что успех "The Line" может навсегда изменить представления о городском планировании и строительстве. Однако реализация такого масштабного проекта требует решения множества технических, экологических и социальных задач.

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