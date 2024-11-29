У місті майбутнього посеред пустелі побудують "найбільшу будівлю" в історії (фото)

Нове "лінійне місто" має вмістити ферми для вирощування продуктів, житлові зони, магазини, ресторани та високошвидкісний транспорт. "The Line" стане найбільшою спорудою у світі.

У Саудівській Аравії працюють над грандіозним проєктом NEOM, відомим, як "The Line". Він обіцяє стати найбільшою архітектурною спорудою в історії людства. Унікальна будівля, що простягнулася на 105 миль (близько 168 км), стане самодостатнім містом з інфраструктурою для життя, роботи, відпочинку та транспорту. Про це пише Daily Star.

Нещодавно проєкт досяг нового етапу, уклавши контракт з австрійською дизайнерською компанією DMAA, яка займеться містобудівним проєктуванням мегаструктури.

"The Line" планується як будівля заввишки 500 метрів (можна порівняти з Всесвітнім торговим центром), завширшки 200 метрів (еквівалент двох футбольних полів) і завдовжки понад 105 миль (близько 168 км). Це "лінійне місто" вмістить ферми для вирощування продуктів, житлові зони, магазини, ресторани й високошвидкісний транспорт.

Будівля стане прикладом аркології — концепції, яка раніше існувала тільки в теорії. Якщо будівництво буде завершено до 2045 року, як заявлено, "The Line" стане найбільшою спорудою у світі.

"The Line" стане найбільшою спорудою у світі Фото: Shutterstock

Проєкт супроводжується протиріччями. Саудівську Аравію звинувачують у неналежному поводженні з робітниками, а також у використанні проєкту як відволікання від суперечливої внутрішньої політики, включно з питаннями прав людини. Деякі скептики вважають, що "The Line" може бути більше піар-ходом, ніж реальним проєктом.

Попри критику, будівництво триває. Місто NEOM, де буде розташовано "The Line", підписало угоду з компанією DMAA, яка займеться розробкою генерального плану. Проєкт має враховувати такі аспекти, як мікроклімат, екологічна стійкість, мобільність і логістика.

"Ми створили унікальне партнерство, що об'єднує передові світові розробки в галузі дизайну та інженерії для реалізації першої фази. Це демонструє, як інновації можуть змінити підхід до створення міст, відображаючи глобальні амбіції NEOM", — заявив Денис Хікі, директор з розвитку "The Line".

Видання зазначає, що успіх "The Line" може назавжди змінити уявлення про міське планування та будівництво. Однак реалізація такого масштабного проєкту потребує вирішення безлічі технічних, екологічних і соціальних завдань.

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