У Данії збудували "революційний" житловий район: усе в 5 хвилинах доступності (фото)

Квартал майбутнього у данській столиці виріс на місці старого порту. Наразі в ньому проживають тільки 6 тисяч осіб, однак загалом він готовий прийняти майже 40 тис. мешканців.

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Розвиток міських кварталів і забудов примушує сучасних конструкторів шукати оптимальні можливості для життя. Саме в столиці Данії був збудований квартал Нордгавн, який став "революційним" у плануванні та комфорту для життя громадян, пише британська газета The Guardian.

ЗМІ зазначає, що Нордгавн вбачається як "антиутопія нового світового порядку, де люди лише вдають, що щасливі, тому що їм промивають мізки вежі 5G чи щось таке".

Квартал Нордгавн (фото: The Guardian)

"Але більш імовірним поясненням є те, що саме такий вигляд має містобудування, коли все розташовано правильно: людське масштабування, зручні хідники для пішоходів, архітектурне розмаїття, екологічні стандарти, багато набережних. Місце, де люди із задоволенням подорожують навіть у холодний зимовий день: шопінг, їзда на велосипеді, вигул собак, біг підтюпцем, навіть купання в холодній воді на громадському пляжі. Тут дійсно тихо, бо там майже немає автомобілів із двигунами, а тільки електричні", — зазначає журналіст Стів Росс.

Саме завдяки концепції "міста за 5 хвилин" і визрів проєкт відтворення кварталу Нордгавн. Його базою став півострів площею у кілька квадратних кілометрів на північний схід від центру міста, який більше століття працював як вільний порт.

Однак після зростанням населення та популярності Копенгагена цю частину вирішили реконструювати, забезпечивши житлом 40 000 людей і робочими місцями ще 40 000 протягом наступних 40 років. Сьогодні населення Нордгавна становить близько 6 000 осіб.

Керуюча директорка By & Havn, яка володіє та керує кварталом Нордгавн, Енн Сквубро каже, що проєкт кварталу полягав саме в реалізації ідеї "соціальної стабільності".

"У Данії вранці варто сходити та поїсти місцевої випічки, адже це — важливо. І тут же, приємно зустріти свого сусіда, бо це — частина життя. Більш соціальний район також є безпечнішим. Як майже всі, з ким я розмовляю, приголомшені ідеєю теорій змови про 5-хвилинні міста і всі кажуть, що ніколи про таке не чули, навіть живучи в нашому районі", — іронічно каже пані Сквубро.

Квартал Нордгван (фото: The Guardian)

Журналісти додають, що нова концепція передбачає високу екологічність, перехід на відновлювальні джерела та дуже просте планування кварталу. Будь-хто з мешканців може опинитися у потрібній точці району — магазину, перукарні, кав'ярні, пекарні чи ігрового майданчика — менш ніж за 10 хвилин. Саме така концепція, за словами пані Сквубро, з її дизайнерськими підходами та незвичними рішеннями "почали приваблювати всіх потенційних мешканців".

Наразі заселення відбувається, як зазначає ЗМІ, доволі повільно. Багато хто, з ким говорили представники медіа, кажуть про вищі ціни за копенгагенські на 20% у всьому — від оренди до продуктів. Однак як переконують журналістів менеджери та девелопери, поступово ціни будуть знижуватися шляхом низки переваг — від компенсації за економію ресурсів до покриття видатків на важливі потреби мешканців кварталу Нордгван.

Нагадаємо, Фокус розповідав про перше місто майбутнього в Японії. У цій локації люди живуть із роботами, чистою енергією та ШІ, а саме так зване "Ткане місто" або "живу лабораторію" планують звести вже цього року в Японії.

Також ми розповідали, як у місті майбутнього посеред пустелі побудують "найбільшу будівлю" в історії. Нове "лінійне місто" має вмістити ферми для вирощування продуктів, житлові зони, магазини, ресторани та високошвидкісний транспорт. "The Line" стане найбільшою спорудою у світі.