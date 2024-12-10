При какой температуре лучше всего хранить и употреблять вино: сомелье раскрывает секреты (фото)

Эксперт Шарлотта Кристенсен советует держать белые и игристые вина в холодильнике, и достать к употреблению за два часа до праздника. В то же время красные вина требуют нескольких важных аспектов хранения.

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Многие ценители алкогольных напитков знают об условиях хранения, однако не учитывают фактор температурного режима. Винный обозреватель Шарлотта Кристенсен раскрывает несколько важных факторов для идеального содержания и сервировки вин, пишет издание Daily Mail.

Эксперт говорит, что проще всего в этом случае с белыми и игристыми винами. Их следует хранить в холодильнике и держать там за два часа перед подачей к столу, чтобы вкус напитка был идеальным.

Белое вино (фото: Pexels) Фото: Pexels

В то же время красное вино имеет свои особенности — кроме сухого места для хранения, ему нужны особые температурные регуляции. Иначе неправильное хранение приведет к чрезмерному окислению и потере вкуса.

"Я не знаю, откуда это взялось, но люди считают, что красное вино якобы надо подавать комнатной температуры. В зимние месяцы это может быть температура даже от 21 до 25 градусов. Я понимаю, что многим людям нравится бокал красного, который согревает и создает ощущение, похожее на объятия, но это не означает, что само вино нуждается в подогреве", — отмечает г-жа Кристенсен.

Она отмечает, что идеальная температура для красных вин является 15 градусов. В то же время диапазон температурных режимов для всех красных вин колеблется от 12 до 18 градусов по Цельсию.

Красное вино (фото: pexels.com) Фото: pexels.com

"Очень и очень легкие вина, например Божоле и Фраппато, можно подавать в более прохладном диапазоне. А вот более насыщенные, концентрированные таниново-красные, например Бордо и Шираз, следует выдержать температуру до верхней границы", — подчеркивает сомелье.

Также она объясняет, что содержание вина в значениях "у отметки в 18 градусов или выше" лишит вино "свежести и бодрости". Кроме температуры, важным является место хранения. Здесь эксперт советует подумать о подвале, самом холодном месте в доме или винном холодильнике.

"Если же у вас такого места нет, то у вас есть выход — купите вино из холодильника за 30 минут до торжества. Иначе если оно простоит дольше, процесс потери вкуса будет необратимым", — отмечает г-жа Кристенсен.

Но если нет другой возможности, тогда оставьте приобретенную бутылку напитка на террасе, балконе или в саду на улице. В то же время как говорит сомелье, важно контролировать температуру: если станет немного холоднее, то надо забрать вино, иначе в случае замерзания оно наполнится водой, что негативно отразится на вкусе и качестве.

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