Самый трудный год. Французское вино из урожая 2024 года будет в дефиците: в чем причина

Нынешний год стал одним из самых дождливых за всю историю и это неминуемо отразится на качестве и количестве вина.

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Ученые больше не пугают климатическим кризисом в будущем, а прямо заявляют — он уже здесь. В результате мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Исследователи также обнаружили, что изменения климата влияет не только на людей и другую жизнь на планете, но и отражается на разных отраслях, в том числе и винодельческой промышленности, пишет Daily Mail.

Ранее ученые уже предупреждали, что изменения климатических условий на планете непременно повлияет количество и качества вина. Теперь французские виноделы говорят, что вино урожая этого года станет дефицитным — это произойдет из-за самых дождливых лет за всю историю наблюдений.

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Суровые условия на большей части винодельческой территории Франции на фоне меняющегося климата в 2024 году наступили после многих лет проблем с виноградниками и качеством вина, вызванных засухой и жарой.

Представители винодельни Domaine Roland Lavantureux, которая производит виноград сорта Шардоне продолжается всего 9 дней — это почти вдвое меньше обычного. В результате производители вина предупредили, что количество бутылок урожая 2024 года значительно сократится.

По словам французских виноделов, 2024-й стал "годом непредсказуемо суровой погоды": на регион обрушились заморозки, град, рекордное количество осадков и распространение опасного грибка. По словам винодела Дэвида Лавантюре, который занимается виноделием с 2010 года, за последние 14 лет нынешний год стал самым трудным из всех.

Испытания виноделов начались в апреле, когда на регион обрушились заморозки, затем в мае наступил двойной град, а далее последовали беспощадные дожди. Такая ситуация сохранялась вплоть до времени сбора урожая.

Исследователи отмечают, что невероятное количество виноградников пострадали от майского шторма, а избыточная влажность создала идеальные условия для распространения разрушительного грибка мучнистой росы. Когда болезнь укоренилась в регионе, она привела к огромным потерям урожая и даже более, виноделы опасается, что грибок отразится на качестве вина.

Общий объем производства в винодельческих регионах оценивается в 39,3 млн гектолитров, что на 18% меньше, чем в 2023-м, и на 11% ниже среднего показателя за последние пять лет. Виноделы отмечают, что климатическая нестабильность этого года непременно повлияет на вина урожая 2024 года и они, вероятно, будут обладать особыми характеристиками. Например:

больше кислотности;

менее оптимальная зрелость.

Расположенные в северной части региона Бургундия, виноградники Шабли традиционно выигрывали от благоприятного климата — холодные зимы, жаркое лето и годовое количество осадков от 650 до 700 мм. Но изменение климата меняет эти условия, принося не по сезону мягкую погоду, более обильные осадки и повторяющиеся весенние заморозки, которые были реже в прошлом.

В то же время ученые отмечают, что разрушительные заморозки в регионе стали более вероятными из-за изменения климата. К счастью для нас, виноделы прибегают к нестандартным решениям, чтобы адаптироваться, однако климатический кризис усугубляется и никто не знает, как в будущем это отразится на производстве вина.

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