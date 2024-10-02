Найважчий рік. Французьке вино з урожаю 2024 року буде в дефіциті: у чому причина

Нинішній рік став одним із найбільш дощових за всю історію, тож це неминуче позначиться на якості та кількості вина.

Related video

Учені більше не лякають кліматичною кризою у майбутньому, а прямо заявляють — вона вже тут. У результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж. Дослідники також виявили, що зміни клімату впливають не тільки на людей та інше життя на планеті, а й позначаються на різних галузях, зокрема виноробній промисловості, пише Daily Mail.

Раніше вчені вже попереджали, що зміни кліматичних умов на планеті неодмінно вплинуть на кількість і якість вина. Тепер французькі винороби зауважують, що вино цьогорічного врожаю стане дефіцитним — це станеться через найбільш дощову погоду за всю історію спостережень.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Суворі умови на більшості виноробної території Франції на тлі мінливого клімату 2024 року настали після багатьох років проблем із виноградниками та якістю вина, спричинених посухою і спекою.

Представники виноробні Domaine Roland Lavantureux, яка виробляє виноград сорту Шардоне, триває лише 9 днів — це майже вдвічі менше, ніж зазвичай. У результаті виробники вина попередили, що кількість пляшок урожаю 2024 року значно скоротиться.

За словами французьких виноробів, 2024-й став "роком непередбачувано суворої погоди": на регіон обрушилися заморозки, град, рекордна кількість опадів і поширення небезпечного грибка. За словами винороба Девіда Лавантюре, який займається виноробством з 2010 року, за останні 14 років нинішній став найважчим з усіх.

Випробування виноробів почалися у квітні, коли на регіон обрушилися заморозки, потім у травні настав подвійний град, а далі пішли нещадні дощі. Така ситуація зберігалася аж до часу збирання врожаю.

Дослідники зазначають, що неймовірна кількість виноградників постраждала від травневого шторму, а надмірна вологість створила ідеальні умови для поширення руйнівного грибка борошнистої роси. Коли хвороба вкоренилася в регіоні, вона призвела до величезних втрат врожа, ба більше, винороби побоюються, що грибок позначиться на якості вина.

Загальний обсяг виробництва у виноробних регіонах оцінюють у 39,3 млн гектолітрів, що на 18% менше, ніж 2023-го, та на 11% нижче за середній показник за останні п'ять років. Винороби зазначають, що кліматична нестабільність цього року неодмінно вплине на вина врожаю 2024 року, і вони, ймовірно, матимуть особливі характеристики. Наприклад:

більше кислотності;

менш оптимальна зрілість.

Розташовані в північній частині регіону Бургундія, виноградники Шаблі традиційно вигравали від сприятливого клімату — холодні зими, спекотне літо і річна кількість опадів від 650 до 700 мм. Але зміна клімату змінює ці умови, приносячи не за сезоном м'яку погоду, рясніші опади та повторювані весняні заморозки, які були рідшими в минулому.

Водночас науковці зазначають, що руйнівні заморозки в регіоні стали ймовірнішими через зміну клімату. На щастя для нас, винороби вдаються до нестандартних рішень, щоб адаптуватися, проте кліматична криза поглиблюється, і ніхто не знає, як у майбутньому це позначиться на виробництві вина.

Раніше Фокус писав про те, що вино стане наступним суперфудом нового покоління: з чого вчені пропонують його робити.