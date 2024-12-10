За якої температури найкраще зберігати та смакувати вино: сомельє розкриває секрети (фото)

Експертка Шарлотта Крістенсен радить тримати білі та ігристі вина у холодильнику і дістати їх до вживання за дві години до свята. Водночас червоні вина вимагають кількох важливих аспектів зберігання.

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Багато поціновувачів алкогольних напоїв знають про умови зберігання, однак не враховують фактор температурного режиму. Винна оглядачка Шарлотта Крістенсен розкриває кілька важливих факторів для ідеального утримування та сервірування вин, пише видання Daily Mail.

Експертка каже, що білі та ігристі вина варто зберігати у холодильнику і тримати там за дві години перед подачею до столу, аби смак напою був ідеальним.

Біле вино (фото: Pexels) Фото: Pexels

Водночас червоне вино має свої особливості — окрім сухого місця для зберігання, йому потрібні особливі температурні регуляції. Інакше неправильне зберігання призведе до надмірного окислення і втрати смаку.

"Я не знаю, звідки це взялося, але люди вважають, що червоне вино нібито треба подавати кімнатної температури. У зимові місяці це може бути температура навіть від 21 до 25 градусів. Я розумію, що багатьом людям подобається келих червоного, який зігріває і створює відчуття, схоже на обійми, але це не означає, що саме вино потребує підігріву", — відзначає пані Крістенсен.

Вона відзначає, що ідеальна температура для червоних вин є 15 градусів. Водночас діапазон температурних режимів для всіх червоних вин коливається від 12 до 18 градусів за Цельсієм.

Червоне вино (фото: pexels.com) Фото: pexels.com

"Дуже та дуже легкі вина, як-от Божоле та Фраппато, можна подавати в більш прохолодному діапазоні. А от більш насичені, концентровані таніново-червоні, як-от Бордо та Шираз, слід витримати температуру до верхньої межі", — наголошує сомельє.

Також вона пояснює, що утримання вина в значеннях "біля позначки в 18 градусів або вище" позбавить вино "свіжості та бадьорості". Крім температури, важливим є місце зберігання. Тут експертка радить подумати про підвал, найхолодніше місце в будинку або винний холодильник.

"Якщо ж у вас такого місця немає, то є вихід — купіть вино з холодильника за 30 хвилин до урочистості. Інакше, якщо воно простоїть довше, процес утрати смаку буде незворотнім", — відзначає пані Крістенсен.

Якщо ж немає іншої можливості, тоді залиште придбану пляшку напою на терасі, балконі чи в саду на вулиці. Водночас, як каже сомельє, важливо контролювати температуру: якщо стане трохи холодніше, то треба забрати вино, інакше у випадку замерзання воно наповниться водою, що негативно відзначиться на смаку та якості.

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