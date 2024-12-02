Небезпека для людей: Діденко про погоду на 3 грудня, опади та температуру повітря (карти)

На наступному тижні в Україні може потеплішати на 10 градусів, попередила синоптикиня Наталка Діденко. 3 грудня та до кінця поточного тижня вона очікує помірний мороз і без опадів.

В Україні 3 грудня очікується туман, слабкі морози та відсутність опадів. Погодні умови можуть вплинути на водіїв та людей, які мають легеневі захворювання. Про прогноз погоди на найближчі дні й про те, чи очікувати похолодання, синоптикиня Наталка Діденко написала на сторінці Facebook.

Діденко пояснила, що над територією України застиг антициклон, отже у найближчі дні опади не очікуються. 3 грудня можливі тумани, наголошується у дописі. Таке атмосферне явище, яке водночас супроводжується хмарністю, вплине на водіїв, яким слід бути особливо уважними в умовах обмеженої видимості, написала Діденко. Крім того, погода може подіяти на людей з бронхолегеневими хворобами (їм важко дихатиметься за підвищеної вологості) і на громадян, у кого "сіра пелена туману" погіршує настрій.

Прогноз погоди на 3 грудня в Україні та Києві

У дописі Діденко — деталі прогнозу погоди в столиці та різних регіонах України:

у ніч із 2 на 3 грудня температура повітря від -4 до 0 градусів;

вдень на більшості території країни — температура від -2 до +3;

вдень на півдні та заході — від +1 до +6;

Київ — без опадів, температура вночі від -2 до 0, вдень від +1 до +6.

Згідно з даними синоптикині, погодні умови майже не зміняться протягом тижня, а з наступного можливе потепління до "плюс" 7-10 градусів. На карті порталу metoffice.gov.uk, якими вона ілюструвала прогноз, бачимо зону високого тиску та холодний фронт повітря, який не дійшов до України і перебуває над Францією.

Погода в Україні - атмосферний тиск 2 грудня Фото: metoffice.gov.uk

На тому ж порталі погоди можна побачити дані про холодні-теплі фронти й атмосферний тиск до кінця тижня. На картах — і далі антициклон та фронт теплого повітря над Україною.

Погода в Україні - атмосферний тиск 3 грудня, 12 год. Фото: metoffice.gov.uk Погода в Україні - атмосферний тиск 5 грудня, 12 год. Фото: metoffice.gov.uk

Укргідрометцентр про погоду на 3 грудня

"Укргідрометцентр" розповів деталі про погоду в Україні на 3 грудня. Українські метеорологи повідомили, що у вівторок очікують нічну температуру повітря від -3 до -1, денну — від 0 до +2. У небі — хмарно з проясненням, опадів не буде, вітер — південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

На карті погоди — розподіл температур між областями країни. У західних та південних областях вдень дещо тепліше, ніж інших — від +3 до +5 градусів. Нічні температури в усіх регіонах збігаються — переважно від -1 до +1, передбачають в "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 3 грудня Фото: укргідрометцентр

Зазначимо, 1 грудня Фокус писав про прогноз погоди в Україні до кінця тижня. На метеорологічних картах вказувалось, що у другій половині тижня, орієнтовно, з 5-6 грудня, можливий мокрий сніг з дощем, який ітиме в західних, північних і центральних областях. Наголосимо, що у оновлених даних снігу не буде, натомість очікується слабкий дощ.

Нагадуємо, українські метеорологи повідомили, які температурні та погодні рекорди зафіксували в Україні 1 грудня.