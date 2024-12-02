Опасность для людей: Диденко о погоде на 3 декабря, осадках и температуре воздуха (карты)

На следующей неделе в Украине может потеплеть на 10 градусов, предупредила синоптик Наталья Диденко. 3 декабря и до конца текущей недели она ожидает умеренный мороз и без осадков.

В Украине 3 декабря ожидается туман, слабые морозы и отсутствие осадков. Погодные условия могут повлиять на водителей и людей, которые имеют легочные заболевания. О прогнозе погоды на ближайшие дни и о том, ожидать ли похолодания, синоптик Наталья Диденко написала на странице Facebook.

Диденко объяснила, что над территорией Украины застыл антициклон, следовательно, ближайшие дни осадки не ожидаются. 3 декабря возможны туманы, отмечается в заметке. Подобное атмосферное явление, сопровождающееся облачностью, повлияет на водителей, которым следует быть особенно внимательными в условиях ограниченной видимости, написала Диденко. Кроме того, погода может подействовать на людей с бронхолегочными болезнями (им будет трудно дышать при повышенной влажности) и на граждан, у кого "серая пелена тумана" ухудшает настроение.

Прогноз погоды на 3 декабря в Украине и Киеве

В заметке Диденко — детали прогноза погоды в столице и разных регионах Украины:

в ночь со 2 на 3 декабря — температура воздуха от -4 до 0 градусов;

днем на большинстве территории страны — температура от -2 до +3;

днем на юге и западе — от +1 до +6;

Киев — без осадков, температура ночью от -2 до 0, днем от +1 до +6.

Согласно данным синоптика, погодные условия почти не изменятся в течение недели, а со следующей возможно потепление до "плюс" 7-10 градусов. На карте портала metoffice.gov.uk, которыми она иллюстрировала прогноз, видим зону высокого давления и холодный фронт воздуха, не дошедший до Украины и находящийся над Францией.

Погода в Украине — атмосферное давление 2 декабря Фото: metoffice.gov.uk

На том же портале погоды можно увидеть данные о холодных-теплых фронтах и атмосферном давлении до конца недели. На картах — и дальше антициклон и фронт теплого воздуха над Украиной.

Погода в Украине — атмосферное давление 3 декабря, 12 часов. Фото: metoffice.gov.uk Погода в Украине — атмосферное давление 5 декабря, 12 часов. Фото: metoffice.gov.uk

Укргидрометцентр о погоде на 3 декабря

"Укргидрометцентр" рассказал детали о погоде в Украине на 3 декабря. Украинские метеорологи сообщили, что во вторник ожидают ночную температуру воздуха от -3 до -1, дневную — от 0 до +2. В небе — облачно с прояснением, осадков не будет, ветер — юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

На карте погоды — распределение температур между областями страны. В западных и южных областях днем несколько теплее, чем в других — от +3 до +5 градусов. Ночные температуры во всех регионах совпадают — преимущественно от -1 до +1, предполагают в "Укргидрометцентре".

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 3 декабря Фото: укргидрометцентр

Отметим, 1 декабря Фокус писал о прогнозе погоды в Украине до конца недели. На метеорологических картах указывалось, что во второй половине недели, ориентировочно, с 5-6 декабря, возможен мокрый снег с дождем, который будет идти в западных, северных и центральных областях. Подчеркнем, что в обновленных данных снега не будет, но ожидается слабый дождь.

Напоминаем, украинские метеорологи сообщили, какие температурные и погодные рекорды зафиксировали в Украине 1 декабря.