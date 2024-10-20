Отступят ли заморозки и когда ждать потепления: прогноз погоды в Украине на неделю

По прогнозу Наталки Диденко, в большинстве областей Украины ожидается потепление до 14-18 градусов. Однако ночи все же будут холодными. Вероятность заморозков в середине недели уменьшится.

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В понедельник, 21 октября в Украине ожидается преимущественно сухая и прохладная погода. Небо будет преимущественно малооблачным, на востоке — переменная облачность. Осадки не прогнозируются, за исключением возможного небольшого дождя ночью в восточных областях. В западных регионах ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет северо-западный, в западных областях — юго-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, на юге и востоке — 1-6° тепла; днем — 11-16° тепла.

Погода в Украине 21 октября Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области 21 октября ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура составит от 3° тепла до 2° мороза, в Киеве — 1-3° тепла. Днем столбики термометров покажут 11-16° тепла, в столице — 12-14° тепла.

Какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой, ожидается больше солнечных дней, однако местами возможен туман. Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что с начала следующей недели ветер изменит направление на юго-западный, что будет способствовать потеплению. Температура во многих областях повысится до 14-18° тепла.

В Украину идет циклон Фото: Наталка Діденко

Однако ночи будут оставаться прохладными с возможными заморозками. К середине недели их вероятность уменьшится, но внутри помещений будет ощущаться прохлада из-за отсутствия отопления.

Прогноз погоды на неделю для Киева

По словам Диденко, ночью 21 октября температура будет колебаться от 0 до 3° тепла, возможны заморозки. С середины недели ночная температура повысится до 3-6° тепла.

Днем 21 октября в Киеве ожидается 12-14° тепла, во вторник-среду — потепление до 16°, а в четверг-пятницу — 11-14°.

Осадки в столице не прогнозируются до конца недели, ближайшие дожди возможны лишь с 28 октября.

Напомним, 18 октября синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных в восточных и южных областях пройдут дожди.

16 октября в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван зафиксировали -6° мороза.