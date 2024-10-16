Карпаты засыпало снегом: украинцам советуют готовиться к похолоданию (фото)

Синоптики прогнозируют, что во второй половине недели на Украину начнет влиять мощный антициклон, который существенно изменит погодные условия.

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В украинские Карпаты уже пришла настоящая зима. Здесь все занесло снегом. Фотографиями заснеженной горной территории поделились в ГСЧС Украины.

"Вау! А на горе Поп Иван уже так по-зимнему. По состоянию на утро облачно, ограниченная видимость, ветер западный 10м/с, температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении.

Снег на горе Поп Иван

Украинцев призвали одеваться теплее, потому что сегодня ночью станет холоднее и в других регионах.

Так, синоптики прогнозируют, что во второй половине недели на Украину начнет влиять мощный антициклон, который существенно изменит погодные условия. Осадков станет значительно меньше, но температура воздуха заметно снизится, вплоть до заморозков в отдельных регионах.

По данным синоптиков, в четверг, 17 октября, ночью и утром в южных, центральных и восточных областях возможны кратковременные дожди. Днем, за исключением Крыма, по всей территории Украины осадков не ожидается. 18 октября, антициклон продолжит свое влияние, и на большей части страны ожидается ясная и сухая погода. Лишь на востоке и в отдельных районах Крыма возможны незначительные осадки.

Напомним, Украина оказалась под влиянием дождевого циклона, который уже отходит в северо-восточном направлении.