Карпати засипало снігом: українцям радять готуватися до похолодання (фото)

Синоптики прогнозують, що у другій половині тижня на Україну почне впливати потужний антициклон, який суттєво змінить погодні умови.

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До українських Карпат вже прийшла справжня зима. Тут все занесло снігом. Світлинами засніженої гірської території поділилися в ДСНС України.

"Вау! А на горі Піп Іван уже так по-зимовому. Станом на ранок хмарно, обмежена видимість, вітер західний 10 м/с, температура повітря -6°С", — йдеться в повідомленні.

Сніг на горі Піп Іван

Українців закликали вдягатися тепліше, бо сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах.

Так, синоптики прогнозують, що у другій половині тижня на Україну почне впливати потужний антициклон, який суттєво змінить погодні умови. Опадів стане значно менше, але температура повітря помітно знизиться, аж до заморозків в окремих регіонах.

За даними синоптиків, у четвер, 17 жовтня, вночі та вранці в південних, центральних і східних областях можливі короткочасні дощі. Удень, за винятком Криму, по всій території України опадів не очікується. 18 жовтня антициклон продовжить свій вплив і на більшій частині країни очікується ясна і суха погода. Лише на сході та в окремих районах Криму можливі незначні опади.

Нагадаємо, Україна опинилася під впливом дощового циклону, який уже відходить у північно-східному напрямку.