Карпати засипало снігом: українцям радять готуватися до похолодання (фото)
Синоптики прогнозують, що у другій половині тижня на Україну почне впливати потужний антициклон, який суттєво змінить погодні умови.
До українських Карпат вже прийшла справжня зима. Тут все занесло снігом. Світлинами засніженої гірської території поділилися в ДСНС України.
"Вау! А на горі Піп Іван уже так по-зимовому. Станом на ранок хмарно, обмежена видимість, вітер західний 10 м/с, температура повітря -6°С", — йдеться в повідомленні.
Українців закликали вдягатися тепліше, бо сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах.
Так, синоптики прогнозують, що у другій половині тижня на Україну почне впливати потужний антициклон, який суттєво змінить погодні умови. Опадів стане значно менше, але температура повітря помітно знизиться, аж до заморозків в окремих регіонах.
За даними синоптиків, у четвер, 17 жовтня, вночі та вранці в південних, центральних і східних областях можливі короткочасні дощі. Удень, за винятком Криму, по всій території України опадів не очікується. 18 жовтня антициклон продовжить свій вплив і на більшій частині країни очікується ясна і суха погода. Лише на сході та в окремих районах Криму можливі незначні опади.
Нагадаємо, Україна опинилася під впливом дощового циклону, який уже відходить у північно-східному напрямку.