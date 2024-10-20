Чи відступлять заморозки і коли чекати потепління: прогноз погоди в Україні на тиждень

За прогнозом Наталки Діденко, у більшості областей України очікується потепління до 14-18 градусів. Однак ночі все ж таки будуть холодними. Ймовірність заморозків в середині тижня зменшиться.

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У понеділок, 21 жовтня в Україні очікується переважно суха і прохолодна погода. Небо буде переважно малохмарним, на сході — мінлива хмарність. Опади не прогнозуються, за винятком можливого невеликого дощу вночі у східних областях. У західних регіонах вночі та вранці місцями можливий туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде північно-західний, у західних областях – південно-східний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході — 1-6° тепла; вдень — 11-16° тепла.

Погода в Україні 21 жовтня Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

У Київській області 21 жовтня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура становитиме від 3° тепла до 2° морозу, у Києві — 1-3° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 11-16° тепла, у столиці — 12-14° тепла.

Якою буде погода найближчими днями

Погода в Україні найближчим часом буде дощовою, очікується більше сонячних днів, проте місцями можливий туман. Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що з початку наступного тижня вітер змінить напрямок на південно-західний, що сприятиме потеплінню. Температура в багатьох областях підвищиться до 14-18° тепла.

В Україну йде циклон Фото: Наталка Діденко

Проте ночі залишатимуться прохолодними з можливими заморозками. До середини тижня їхня ймовірність зменшиться, але всередині приміщень відчуватиметься прохолода через відсутність опалення.

Прогноз погоди на тиждень для Києва

За словами Діденко, вночі 21 жовтня температура коливатиметься від 0 до 3° тепла, можливі заморозки. З середини тижня нічна температура підвищиться до 3-6° тепла.

Вдень 21 жовтня у Києві очікується 12-14° тепла, у вівторок-середу — потепління до 16°, а у четвер-п'ятницю — 11-14°.

Опади у столиці не прогнозуються до кінця тижня, найближчі дощі можливі лише з 28 жовтня.

Нагадаємо, 18 жовтня синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що на вихідних у східних та південних областях пройдуть дощі.

16 жовтня у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван зафіксували -6° морозу.