Погода в грудні: чи буде сніг та завірюха у перший тиждень зими в Україні

Протягом тижня 2-6 грудня в Україні очікуються легкі морози максимум до "мінус" чотирьох градусів, розповіли метеорологи. Вдень температура не підійматиметься вище "плюс" двох-чотирьох градусів.

В "Укргідрометцентрі" розповіли, якою буде погода на тиждень з 2 по 6 грудня 2024 року. Синоптики очікують опадів у другій половині тижня. Сніг з дощем різної інтенсивності з'явиться в західних та центральних областях. Про деталі погодних умов ідеться на сайті "Укргідрометцентру" та на сторінці Facebook синоптикині Наталки Діденко.

Протягом першого тижня зими в Україні не очікується суттєвий сніг або інші види опадів, повідомила Діденко. Синоптикиня опублікувала карту прогнозу атмосферних фронтів від порталу wetterpate.de. На карті можна побачити зону високого тиску, тобто антициклон Clements, який втримається над українською територією станом на 2 грудня 2024 року. На інфографіці можна побачити, що пануватиме тиск 1025-1030 мбар.

"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть — трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", — підсумувала Діденко.

Погода на тиждень - який антициклон 2 грудня Фото: wetterpate.de

Погода на тиждень — температура 2-6 грудня

На порталі "Укргідрометцентру" є погода на тиждень, з 2 по 6 грудня 2024 року. Інфографіка синоптиків показує, що з понеділка по середу буде хмарно з проясненням, а температура коливатиметься від "мінус" 1-2 до "плюс" 1-2. У другій половині тижня похолоднішає та очікується сніг з дощем над західними областями, свідчать дані порталу.

2 грудня. Синоптики прогнозують незначні дощі над західними, центральними та південними регіонами. Над західними — можливий незначний сніг. Протягом дні очікують хмарне небо з проясненням.

Розподіл температур:

західні області — вночі від -2 до 0 або +1, вдень від +3 (+4) до +5 (+6) градусів;

центр — вночі від -1 до +1, вдень від +1 до +3 градусів;

схід — вночі від -1 до +1, вдень від -1 до +1 градусів;

південь — вночі від -1 до +1, вдень від -1 до +1 або від +2 до +4 градусів.

Погода на тиждень - яка температура та опади 2 грудня Фото: Укргідрометцентр

3 грудня. Дощів не очікують, крім того, дещо підніметься температура вдень (на сході будуть нижчі температури), але холоднішатиме вночі, показує інфографіка "Укргідрометцентру". Над усіма областями — хмарно з проясненням.

Розподіл температур:

західні області — вночі від -1 до 0 або від -4 до -6, вдень від +2 до +4 або від +3 до +5 градусів;

центр — вночі від -2 до 0, вдень від -2 до 0 або від +1 до +2 градусів;

схід — вночі та вдень від -2 до 0;

південь — вночі від -1 до +1 або 0 до +2, вдень від 0 до +2 або від +2 до +4 градусів.

Погода на тиждень - яка температура та опади 3 грудня

4 грудня. Опадів не прогнозують, хмарно з проясненням над усією Україною, свідчать дані синоптиків.

Розподіл температур:

західні області — вночі від -2 до 0, вдень від +2 до +4 градусів;

центр — вночі від -2 до 0, вдень від -2 до 0 або від +1 до +2 градусів;

схід — вночі та вдень від -2 до 0;

південь — вночі від -1 до +1, вдень від +3 до +5 градусів.

Погода на тиждень - яка температура та опади 4 грудня Фото: Укргідрометцентр

5 грудня. Над низкою західних областей ймовірний сніг з дощем, показує "Укргідрометцентр": над Волинською, Рівненською, Львівською, Івано-Франківською, Тернопільською, Закарпатською, Чернівецькою. Над рештою областей — без опадів та хмарно з проясненням.

Розподіл температур:

західні області — вночі від -1 до +1, вдень від 0 до +2 градусів;

центр — вночі від -1 до +1, вдень від -1 до +1 градусів;

схід — вночі від -3 до -1, вдень від -1 до +1 градусів;

південь — вночі від 0 до +2, вдень від +4 до +6 градусів.

Погода на тиждень - яка температура та опади 5 грудня Фото: Укргідрометцентр

6 грудня. Над більшістю областей України очікують сніг з дощем різної інтенсивності. Над західними та центральними областями — сильніші опади: над Волинською, Рівненською, Львівською, Івано-Франківською, Тернопільською, Закарпатською, Чернівецькою, Київською, Житомирською, Вінницькою, Чернігівською, Полтавською. Дещо слабші опади — над Сумською, Харківською, Дніпропетровською. На півдні — легкий дощ. Над Запоріжжям та на Донбасі — хмарно з проясненням.

Розподіл температур:

західні області — вночі від 0 до +2 або від -1 до -3, вдень від 0 до +2 градусів;

центр — вночі від -1 до +1, вдень від -1 до +1 або від -1 до -3 градусів;

схід — вночі від -3 до -1, вдень від -1 до +1 градусів;

південь — вночі від -1 до +1, вдень від +3 до +5 градусів.

Погода на тиждень - яка температура та опади 6 грудня Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, 30 листопада синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха розповіла про погоду на найближчий місяць. Згідно з прогнозом синоптиків, в другій декаді грудня 2024 року циклон відсуне антициклон і очікують мінімальну температуру до -6 градусів.

Нагадуємо, метеорологи 1 грудня розповіли, які температурні рекорди фіксували у минулі роки на території України.