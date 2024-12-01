Погода в декабре: будет ли снег и метель в первую неделю зимы в Украине

В течение недели 2-6 декабря в Украине ожидаются легкие морозы максимум до "минус" четырех градусов, рассказали метеорологи. Днем температура не будет подниматься выше "плюс" двух-четырех градусов.

В "Укргидрометцентре" рассказали, какой будет погода на неделю со 2 по 6 декабря 2024 года. Синоптики ожидают осадков во второй половине недели. Снег с дождем разной интенсивности появится в западных и центральных областях. О деталях погодных условий говорится на сайте "Укргидрометцентра" и на странице Facebook синоптика Натальи Диденко.

В течение первой недели зимы в Украине не ожидается существенный снег или другие виды осадков, сообщила Диденко. Синоптик опубликовала карту прогноза атмосферных фронтов от портала wetterpate.de. На карте можно увидеть зону высокого давления, то есть антициклон Clements, который удержится над украинской территорией по состоянию на 2 декабря 2024 года. На инфографике можно увидеть атмосферное давление на уровне 1025-1030 мбар.

"Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут — немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков", — подытожила Диденко.

Погода на неделю — какой антициклон 2 декабря Фото: wetterpate.de

Погода на неделю — температура 2-6 декабря

На портале "Укргидрометцентра" есть погода на неделю, со 2 по 6 декабря 2024 года. Инфографика синоптиков показывает, что с понедельника по среду будет облачно с прояснениями, а температура будет колебаться от "минус" 1-2 до "плюс" 1-2. Во второй половине недели похолодает и ожидается снег с дождем над западными областями, свидетельствуют данные портала.

2 декабря. Синоптики прогнозируют незначительные дожди над западными, центральными и южными регионами. Над западными — возможен незначительный снег. В течение дня ожидают облачное небо с прояснениями.

Распределение температур:

западные области — ночью от -2 до 0 или +1, днем от +3 (+4) до +5 (+6) градусов;

центр — ночью от -1 до +1, днем от +1 до +3 градусов;

восток — ночью от -1 до +1, днем от -1 до +1 градусов;

юг — ночью от -1 до +1, днем от -1 до +1 или от +2 до +4 градусов.

Погода на неделю — какая температура и осадки 2 декабря Фото: Укргидрометцентр

3 декабря. Дождей не ожидают, кроме того, несколько поднимется температура днем (на востоке будут более низкие температуры), но будет холодать ночью, показывает инфографика "Укргидрометцентра". Над всеми областями — облачно с прояснениями.

Распределение температур:

западные области — ночью от -1 до 0 или от -4 до -6, днем от +2 до +4 или от +3 до +5 градусов;

центр — ночью от -2 до 0, днем от -2 до 0 или от +1 до +2 градусов;

восток — ночью и днем от -2 до 0;

юг — ночью от -1 до +1 или 0 до +2, днем от 0 до +2 или от +2 до +4 градусов.

Погода на неделю — какая температура и осадки 3 декабря

4 декабря. Осадков не прогнозируют, облачно с прояснением над всей Украиной, свидетельствуют данные синоптиков.

Распределение температур:

западные области — ночью от -2 до 0, днем от +2 до +4 градусов;

центр — ночью от -2 до 0, днем от -2 до 0 или от +1 до +2 градусов;

восток — ночью и днем от -2 до 0;

юг — ночью от -1 до +1, днем от +3 до +5 градусов.

Погода на неделю — какая температура и осадки 4 декабря Фото: Укргидрометцентр

5 декабря. Над рядом западных областей вероятен снег с дождем, показывает "Укргидрометцентр": над Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой. Над остальными областями — без осадков и облачно с прояснениями.

Распределение температур:

западные области — ночью от -1 до +1, днем от 0 до +2 градусов;

центр — ночью от -1 до +1, днем от -1 до +1 градусов;

восток — ночью от -3 до -1, днем от -1 до +1 градусов;

юг — ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6 градусов.

Погода на неделю — какая температура и осадки 5 декабря Фото: Укргидрометцентр

6 декабря. Над большинством областей Украины ожидают снег с дождем разной интенсивности. Над западными и центральными областями — более сильные осадки: над Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Полтавской. Несколько более слабые осадки — над Сумской, Харьковской, Днепропетровской. На юге — легкий дождь. Над Запорожьем и на Донбассе — облачно с прояснениями.

Распределение температур:

западные области — ночью от 0 до +2 или от -1 до -3, днем от 0 до +2 градусов;

центр — ночью от -1 до +1, днем от -1 до +1 или от -1 до -3 градусов;

восток — ночью от -3 до -1, днем от -1 до +1 градусов;

юг — ночью от -1 до +1, днем от +3 до +5 градусов.

Погода на неделю — какая температура и осадки 6 декабря Фото: Укргидрометцентр

Отметим, 30 ноября синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала о погоде на ближайший месяц. Согласно прогнозу синоптиков, во второй декаде декабря 2024 года циклон отодвинет антициклон и ожидают минимальную температуру до -6 градусов.

Напоминаем, метеорологи 1 декабря рассказали, какие температурные рекорды фиксировали в прошлые годы на территории Украины.