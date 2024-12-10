Уборщица показала, какой беспорядок оставляют после себя зрители в кинотеатре (видео)

Пользователи в соцсетях очень одобрили работу женщины и поддержали ее. Многие откровенно говорили, что не понимают, как можно быть таким в публичном месте, мусорить и не убирать за собой.

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Жительница США по имени Челси работала некоторое время в кинотеатре в качестве уборщицы в зале для просмотра фильмов. Ей часто приходилось наводить чистоту после беспорядка, который оставляют после себя клиенты. Один из таких сеансов уборки девушка показала в своем Tiktok.

Ее ролик стал мегавирусным — его просмотрели более 45 млн раз, а количество лайков составило почти 2 млн. В целом короткий ролик девушки прокомментировали более 11,5 тыс. пользователей.

Девушка признается, что из-за наплыва премьер различных фильмов ей приходится довольно активно убирать в зале после посетителей. Сама девушка говорит, что ее работа "хоть немного грязная, но увлекательная и приносит удовольствие".

На кадрах можно заметить, что молодая женщина убирает зрительный зал перед премьерой очередного фильма. Она подняла все сиденья и нашла кучи попкорна, конфет, пакетов со снеками и шоколадными батончиками. Все это Челси собирает и сметает в большой пакет.

Она также говорит, что находила очень разные вещи: серебряный браслет, кулончики, мелкие монеты, пакеты с изюмом, беспроводные наушники и даже подарочные сертификаты. Сама женщина говорит, что ее коллеги иногда находят даже кошельки и ювелирные изделия, а потому сохраняют их и вносят в журнал находок, чтобы клиенты могли вернуться за своими вещами.

В комментариях многие очень одобрительно оценили работу Челси. Все выразили ей поддержку, а многие просто были шокированы "уровнем грязи и свинства", который оставляют после себя клиенты. Один из комментаторов спросил у Челси, почему клиенты так себя ведут, и выразил надежду, что девушке прекрасно платят за ее работу.

"Убирать за собой можно бесплатно. Мы все должны убирать за собой в кинотеатре. Это правильно", — ответила девушка одному из корреспондентов.

Напомним, Фокус писал о советах работников кинотеатров, что не стоит есть перед большим экраном. Несколько бывших работников кинотеатров вспомнили, как повара не надевали перчаток во время работы с едой. В частности, вчерашний попкорн снова разогревали на следующий день.

Также мы рассказывали, как в кинотеатре нашли и вернули потерянный кошелек его владельцам 65 лет назад. Оказалось, что владелица кошелька была красивой женщиной, которая преподавала в воскресной школе, организовывала благотворительные акции для детей с ДЦП.