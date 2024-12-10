Прибиральниця показала, який безлад залишають після себе глядачі в кінотеатрі (відео)

Користувачі в соцмережах дуже хвалили роботу жінки та підтримали її. Багато хто відверто говорив, що не розуміє, як можна бути таким у публічному місці, смітити та не прибирати за собою.

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Мешканка США на ім'я Челсі працювала певний час у кінотеатрі як прибиральниця у залі для перегляду фільмів. Їй часто доводилося наводити чистоту після безладу, який залишають після себе клієнти. Один із таких сеансів прибирання дівчина показала в своєму Tiktok.

Її ролик став мегавірусним — його переглянули понад 45 млн разів, а кількість вподобайок становить майже 2 млн. Загалом короткий ролик дівчини прокоментували понад 11,5 тис. користувачів.

Дівчина зізнається, що через наплив прем'єр різних фільмів їй доводиться доволі активно прибирати у залі після відвідувачів. Сама дівчина каже, що її робота "хоч трохи брудна, але захоплива і приносить задоволення".

На кадрах можна помітити, що молода жінка прибирає зал для глядачів перед прем'єрою чергового фільму. Вона підняла всі сидіння й знайшла купи попкорну, цукерок, пакетів зі снеками та шоколадними батончиками. Все це Челсі збирає та змітає у великий пакет.

Вона також каже, що знаходила дуже різні речі: срібний браслет, кулончики, дрібні монети, пакети з родзинками, бездротові навушники та навіть подарункові сертифікати. Сама жінка каже, що її колеги інколи знаходять навіть гаманці та ювелірні вироби, тому зберігають їх та вносять у журнал знахідок, щоб клієнти могли повернутися за своїми речами.

У коментарях багато хто дуже схвально оцінив роботу Челсі. Усі висловили їй підтримку, а багато хто просто був шокований "рівнем бруду та свинства", який залишають після себе клієнти. Один із коментаторів запитав у Челсі, чому клієнти так поводяться, і висловив сподівання, що дівчині чудово платять за її роботу.

"Прибирати за собою можна безкоштовно. Ми всі повинні прибирати за собою в кінотеатрі. Це правильно", — відповіла дівчина одному з дописувачів.

Нагадаємо, Фокус писав про поради працівників кінотеатрів, що не варто їсти перед великим екраном. Кілька колишніх працівників кінотеатрів пригадали, як кухарі не надягали рукавичок під час роботи з їжею. Зокрема, вчорашній попкорн знову розігрівали на наступний день.

Також ми розповідали, як у кінотеатрі знайшли і повернули загублений гаманець його власникам 65 років тому. Виявилося, що власниця гаманця була красивою жінкою, яка викладала у недільній школі, організовувала благодійні акції для дітей із ДЦП.