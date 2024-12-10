Всего одна деталь: найдите "правильную" шапку Деда Мороза быстрее всех остальных (фото)

Оптические головоломки порой могут быть сложными и вызывать трудности, они прекрасно помогают тренировать мозг. Решение таких задач позволяет переключить внимание, расслабиться и взглянуть на вещи с новой, нестандартной точки зрения.

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Новый год уже совсем близко, а значит, пора настраиваться на праздничное настроение. Фокус подготовил для вас увлекательную головоломку, которая поможет развить внимание и немного отвлечься от суеты.

Перед вами два изображения с одинаковыми на первый взгляд новогодними шапками Деда Мороза. Но не торопитесь! На самом деле в этих картинках спрятано одно небольшое, но заметное отличие. Ваша задача – найти его как можно быстрее.

Подобные головоломки и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем вы думаете.

Найдие новогоднюю шапку, которая отличается от других Фото: Фокус

Сравните каждую шапку внимательно. Нужная вам деталь может быть связана с цветом, узором или расположением элементов. Если с первого взгляда ничего не заметили, разделите изображение на секции и исследуйте их по очереди.

Не спешите – иногда мелочи ускользают из виду, но после внимательного осмотра сразу становятся очевидными.

Удалось найти отличие? Сколько времени вам понадобилось? Пишите в комментариях или делитесь головоломкой с друзьями!

Подсказка для тех, кто совсем не может найти: присмотритесь к одной из шапок в верхнем ряду. Возможно, именно там спряталась та самая деталь, которая делает эти изображения не такими уж одинаковыми.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Фокус

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить "особенную" лягушку за 20 секунд?

Ранее Фокус писал, что новая визуальная головоломка с изображениями зебр ставит пользователей соцсетей в тупик. На картинке изображены животные, каждое из которых, на первый взгляд, выглядит совершенно одинаково. Однако среди них скрыта одна зебра, которая отличается от остальных небольшим, но заметным при пристальном взгляде, нюансом.

Также стало известно, что у людей орлиное зрение, если они смогут найти одно-единственное отличие на картинке с рыбами. Новая визуальная головоломка поможет людям проверить свою наблюдательность.