Лише одна деталь: знайдіть "правильну" шапку Діда Мороза швидше за всіх інших (фото)

Оптичні головоломки часом можуть бути складними і викликати труднощі, вони прекрасно допомагають тренувати мозок. Розв'язання таких завдань дає змогу перемикнути увагу, розслабитися і поглянути на речі з нової, нестандартної точки зору.

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Новий рік уже зовсім близько, а отже, час налаштовуватися на святковий настрій. Фокус підготував для вас захопливу головоломку, яка допоможе розвинути увагу і трохи відволіктися від метушні.

Перед вами два зображення з однаковими на перший погляд новорічними шапками Діда Мороза. Але не поспішайте! Насправді в цих картинках захована одна невелика, але помітна відмінність. Ваше завдання — знайти її якомога швидше.

Подібні головоломки й завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж ви думаєте.

Знайди новорічну шапку, яка відрізняється від інших Фото: Фокус

Порівняйте кожну шапку уважно. Потрібна вам деталь може бути пов'язана з кольором, візерунком або розташуванням елементів. Якщо з першого погляду нічого не помітили, розділіть зображення на секції та досліджуйте їх по черзі.

Не поспішайте — іноді дрібниці вислизають з поля зору, але після уважного огляду одразу стають очевидними.

Вдалося знайти відмінність? Скільки часу вам знадобилося? Пишіть у коментарях або діліться головоломкою з друзями!

Підказка для тих, хто зовсім не може знайти: придивіться до однієї з шапок у верхньому ряду. Можливо, саме там сховалася та сама деталь, яка робить ці зображення не такими вже й однаковими.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Фокус

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?

Раніше Фокус писав, що нова візуальна головоломка із зображеннями зебр ставить користувачів соцмереж у глухий кут. На зображенні зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них прихована одна зебра, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним при пильному погляді, нюансом.

Також стало відомо, що у людей орлиний зір, якщо вони зможуть знайти одну-єдину відмінність на картинці з рибами. Нова візуальна головоломка допоможе людям перевірити свою спостережливість.