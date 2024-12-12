Японец превратил свой дом в старинный дворец, чтобы справиться с аутизмом

26-летний Байдзе Маруяма привлек внимание еще в 2018 году, когда принял участие в популярном японском шоу.

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Японец превратил свой дом в старинный дворец, или антикварный склад, наполненный старинными артефактами, такими как серебряные слитки и обеденный стул в виде трона. Теперь он пережил второй всплеск популярности, после того, как популярное японское шоу под названием "Могу я проводить тебя домой?", стали транслировать в Китае. Об этом пишет SCMP.

Японская съемочная группа впервые встретила Маруяму на антикварном рынке в Токио, а затем он пригласил их в свой дом.

Маруяма превратил свой дом в дворец, наполненный антиквариатом Фото: Скриншот

Первый этаж его дома напоминает миниатюрный зоопарк, украшенный рыбками и птицами, свисающими с потолка. А в центре стоит тщательно выполненная вручную 3D-модель древнего города.

Его спальня, расположенная на третьем этаже, оформлена в стилях, вдохновленных древней культурой Японии, Кореи и айнов, а стены украшены винтажным текстилем.

Маруяма превратил свой дом в дворец, наполненный антиквариатом Фото: Скриншот

В одном углу комнаты находятся три коробки, заполненные старинными монетами из разных регионов, в том числе китайскими серебряными слитками.

Подняв монету, Маруяма с энтузиазмом объяснил: "Форма пельменей на самом деле произошла от таких монет".

Столовая не менее впечатляющая: здесь есть стул, напоминающий королевский трон, и старинная посуда, купленная на блошиных рынках, а также замысловатые палочки для еды.

Маруяма рассказал, что его хобби возникло как ответ на его борьбу с аутизмом. Из-за своего недуга он потерял многих знакомых, но обрел душевное равновесие, когда стал одеваться в старинном стиле в кимоно, сшитые на заказ.

"Я часто непреднамеренно говорил вещи, которые расстраивали людей, но я никогда не хотел причинить им вреда", — рассказал Маруяма.

Он даже сменил имя, взяв то, которое носил его дед, известный каллиграф.

Маруяма превратил свой дом в дворец, наполненный антиквариатом Фото: Скриншот

Бросив школу, он полностью сосредоточился на своих хобби, обнаружив, что традиционная японская одежда и антиквариат приносят ему утешение.

Маруяма также поделился фотографиями своего уникального дома в социальных сетях, привлекая подписчиков и любителей антиквариата, что помогло найти ему новых друзей.

Заглядывая вперед, Маруяма мечтает открыть магазин, специализирующийся на антиквариате.

Шоу "Могу я проводить тебя домой?" транслируется в Японии с 2014 года. Ведущие предлагают гулякам в Токио оплатить им такси в обмен на то, что те покажут им свои дома.

Напомним, семья Сюзанны и Томаса Джеромин из немецкого города Ринтельн в шестой раз установили мировой рекорд по количеству елок в одном помещении — их сейчас в доме 605.