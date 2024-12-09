Более 600 елок в доме: немецкая семья установила "рождественский" мировой рекорд (фото, видео)

Украшать деревья члены семьи начали еще в июне. Каждая елка имеет свою тематику: от "Звездных войн" до "Симпсонов".

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Семья Сюзанны и Томаса Джеромин из немецкого города Ринтельн в шестой раз установили мировой рекорд по количеству елок в одном помещении — их сейчас в доме 605. Об этом сообщает Blue News.

В их доме на 180 квадратных метрах жилой площади установлено 605 украшенных пластиковых елок, которые есть даже в ванной комнате. Они задекорированы 120 00 праздничных шаров, 50 000 огней и тысячами рождественских фигурок.

Хозяин дома, Томас Джеромин, в восторге от рождественских игрушек. Его жена Сюзанна разделяет страсть мужа к рождественским украшениям.

С 2017 по 2021 и 2023 года семья удерживала рекорд по количеству украшенных рождественских елок в одном месте. Однако прошлогодних 555 елок им оказалось мало: в этом году у них дома аж 605 пластиковых деревьев. Они начали украшать их в июне.

Каждая елка имеет свою тематику. В доме можно елки, украшенные в стиле "Звездных войн" и "Симпсонов".

Добавим, что в Германии представили самую дорогую в мире рождественскую елку. Дерево высотой три метра и весит 60 килограммов, а изготовлено оно из золотых монет, среди которых одна самая большая — 24-каратная — размещена на верхушке. Стоимость дерева в пересчете на гривни составляет 211,5 млн.

Напомним, что в Киеве уже установили главную елку страны. Расположена она на Софиевской площади. Ее окутывают два километра гирлянд и украшают более двух тысяч игрушек.