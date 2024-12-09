Понад 600 ялинок в будинку: німецька родина встановила "рідзвяний" світовий рекорд (фото, відео)

Прикрашати дерева члени сім'ї почали ще в червні. Кожна ялинка має свою тематику: від "Зоряних війн" до "Сімпсонів".

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Сім'я Сюзанни та Томаса Джеромін з німецького міста Рінтельн вшосте встановили світовий рекорд за кількістю ялинок в одному приміщенні — їх зараз у будинку 605. Про це повідомляє Blue News.

В їхньому будинку на 180 квадратних метрах житлової площі встановлено 605 прикрашених пластикових ялинок, які є навіть у ванній кімнаті. Вони задекоровані 120 00 святкових куль, 50 000 вогнів та тисячами різдвяних фігурок.

Господар будинку, Томас Джеромін, у захваті від різдвяних іграшок. Його дружина Сюзанна поділяє пристрасть чоловіка до різдвяних прикрас.

З 2017 по 2021 та 2023 року сім'я утримувала рекорд за кількістю прикрашених різдвяних ялинок в одному місці. Проте торішніх 555 ялинок їм виявилося замало: цього року у них вдома аж 605 пластикових дерев. Вони почали прикрашати їх у червні.

Кожна ялинка має свою тематику. В будинку можна ялинки, прикрашені в стилі "Зоряних війн" та "Сімпсонів".

Додамо, що у Німеччині представили найдорожчу у світі різдвяну ялинку. Дерево заввишки три метри й важить 60 кілограмів, а виготовлено воно із золотих монет, серед яких одна найбільша — 24-каратна — розміщена на верхівці. Вартість дерева у перерахунку на гривні становить 211,5 млн.

Нагадаємо, що в Києві вже встановили головну ялинку країни. Розташована вона на Софіївській площі. Її огортають два кілометри гірлянд та прикрашають понад дві тисячі іграшок.