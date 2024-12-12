Японець перетворив свій будинок на старовинний палац, щоб впоратися з аутизмом

26-річний Байдзе Маруяма привернув увагу ще 2018 року, коли взяв участь у популярному японському шоу.

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Японець перетворив свій будинок на старовинний палац, або антикварний склад, наповнений старовинними артефактами, такими як срібні злитки і обідній стілець у вигляді трону. Тепер він пережив другий сплеск популярності, після того, як популярне японське шоу під назвою "Можу я провести тебе додому?", стали транслювати в Китаї. Про це пише SCMP.

Японська знімальна група вперше зустріла Маруяму на антикварному ринку в Токіо, а потім він запросив їх у свій будинок.

Маруяма перетворив свій будинок на палац, наповнений антикваріатом Фото: Скриншот

Перший поверх його будинку нагадує мініатюрний зоопарк, прикрашений рибками і птахами, що звисають зі стелі. А в центрі стоїть ретельно виконана вручну 3D-модель стародавнього міста.

Його спальня, розташована на третьому поверсі, оформлена в стилях, натхненних стародавньою культурою Японії, Кореї та айнів, а стіни прикрашені вінтажним текстилем.

Маруяма перетворив свій будинок на палац, наповнений антикваріатом Фото: Скриншот

В одному кутку кімнати знаходяться три коробки, заповнені старовинними монетами з різних регіонів, зокрема китайськими срібними злитками.

Піднявши монету, Маруяма з ентузіазмом пояснив: "Форма пельменів насправді походить від таких монет".

Їдальня не менш вражаюча: тут є стілець, що нагадує королівський трон, і старовинний посуд, куплений на блошиних ринках, а також хитромудрі палички для їжі.

Маруяма розповів, що його хобі виникло як відповідь на його боротьбу з аутизмом. Через свою недугу він втратив багатьох знайомих, але знайшов душевну рівновагу, коли став одягатися в старовинному стилі в кімоно, зшиті на замовлення.

"Я часто ненавмисно говорив речі, які засмучували людей, але я ніколи не хотів заподіяти їм шкоди", — розповів Маруяма.

Він навіть змінив ім'я, взявши те, яке носив його дід, відомий каліграф.

Маруяма перетворив свій будинок на палац, наповнений антикваріатом Фото: Скриншот

Кинувши школу, він повністю зосередився на своїх хобі, виявивши, що традиційний японський одяг і антикваріат приносять йому розраду.

Маруяма також поділився фотографіями свого унікального будинку в соціальних мережах, залучаючи підписників і любителів антикваріату, що допомогло знайти йому нових друзів.

Заглядаючи вперед, Маруяма мріє відкрити магазин, що спеціалізується на антикваріаті.

Шоу "Можу я провести тебе додому?" транслюється в Японії з 2014 року. Ведучі пропонують гулякам у Токіо оплатити їм таксі в обмін на те, що ті покажуть їм свої будинки.

Нагадаємо, сім'я Сюзанни і Томаса Джеромін з німецького міста Рінтельн вшосте встановила світовий рекорд за кількістю ялинок в одному приміщенні — їх зараз у будинку 605.